Ľubomíra Somodiová

Dnes o 13:05 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Keď ho poprosili o pomoc, profesor Krčméry neváhal, odišiel do Košíc, sadol si pod orech a testuje ľudí bez domova

Hoci sa profesor Vladimír Krčméry z krízového štábu stiahol, naďalej pomáha tým, ktorí to potrebujú.

Minulý týždeň prebehol prvý komplexný zdravotný skríning ľudí bez domova na východnom Slovensku. — Foto: Facebook/Oáza - nádej pre nový život, n.o.

BERNÁTOVCE 27. mája - Ľudia bez domova patria k najzraniteľnejším skupinám, čo sa týka možnej nákazy novým koronavírusom. Na ulici pre nich nie je jednoduché dodržiavať odporúčania zdravotníckych úradov, ako sú izolácia, dodržiavanie sociálneho dištancu, či umývanie rúk.

Navyše, krátko po spustení prísnych opatrení sa útulky a charity museli zavrieť a prestala sa vydávať strava. Ľudia bez domova sa nemali ani kde umyť.

Farár poukázal na problém

Ľudia, ktorí v zariadeniach zostali, nemohli von. Tí, ktorí zostali na ulici, zas nemohli ísť dnu. Šéf neziskovej organizácie Oáza - nádej pre nový život, farár Peter Gombita, začal na tento problém upozorňovať kompetentných.

Farár Peter Gombita a profesor Vladimír Krčméry v Bernátovciach. Foto: Facebook/Oáza - nádej pre nový život, n.o.

„Všetci sme dodržiavali karanténu, nosili rúška, boli zatvorení. Bezdomovci chodili s čučom po uliciach, bez rúšok, neumytí, hnili zaživa. Prosil som krízový štáb v meste, aby nám dal jeden internát. Je to najrýchlejšie riešenie, mali by sa kde umyť, mali by posteľ,“ povedal pre regionálny denník Korzár.

Krčméry prišiel testovať do Košíc

Gombita požiadal o pomoc aj profesora Vladimíra Krčméryho, ktorý bol až donedávna členom v krízovom štábe, ktorý bol zriadený ešte 23. marca. „Viete, dnes sme hrdinovia, ale keby nás to tu bilo ako v Taliansku, Španielsku, kde ľudia zažili peklo, tak sme na kolenách,“ myslí si Gombita.

Expert na tropickú medicínu profesor Vladimír Krčméry zažil SARS v Honkongu, MERS v Saudskej Arábii, chrípku v Kambodži aj strašnú epidémiu cholery na Haiti. Foto: TASR/Jaroslav Novák

Profesor Krčméry na jeho žiadosť o pomoc odpovedal a so svojím tímom z Vysokej školy sv. Alžbety, nadáciou Dedo a organizáciou Equita prišli testovať bezdomovcov do Košíc. Netestovali ich však iba na COVID-19.

„Tento tím ošetroval našim núdznym rany, meral tlak, hodnoty glukózy v krvi a zároveň viedol vľúdny rozhovor s nimi,“ uviedla nadácia Oáza na Faceboku. Farár Gombita priznáva, že bol prekvapený, s akým nasadením pracujú: „Pre mňa to bol šok – vidieť s akým nasadením, veľkou ochotou a láskou pracovali s našimi ľuďmi. Cítim sa tak ‚maličký‘ po tomto zážitku, mám pocit, že týmto ľuďom „nesiaham ani po päty‘.“

Obrovská dôvera

Farár vyzdvihol ich prístup, ktorý dopomohol k väčšej dôvere. „Profesor Krčméry prišiel, zahlásil, nech mu tu dáme na stôl obrus, sadol pod orech a začal pracovať. Všetci mali úplne iný prístup. Bezdomovci im rozprávali svoje životné príbehy, ako sa tu dostali, aj dušu si vyliali. Nie vždy sa otvoria, niekedy ani mne nepovedia všetko, ale tu vznikla obrovská dôvera,“ dodal.

Krčméry v rozhovore Nadácie DEDO povedal, že dôstojné bývanie je jedno zo základných ľudských práv, za ktoré treba bojovať. „Nedostatočné bývanie je semenište sociálnej patológie. Keď ľudia nemajú bývanie, nemajú lekára podľa územia bydliska,“ uviedol.

Išlo o prvý komplexný zdravotný skríning ľudí bez domova na východnom Slovensku. „Skríning prebiehal na báze dobrovoľnosti, pričom bolo zrealizovaných 170 rozhovorov a vyšetrení klientov. Ani u jedného z testovaných nebol preukázaný pozitívny výsledok na Covid-19,“ napísala na svoju Facebookovu stánku nadácia .

Avšak podľa nadácie až u tretiny klientov, medzi ktorými je mnoho seniorov s vážnymi zdravotnými znevýhodneniami, rodiny s deťmi či mladí ľudia po odchode z detských domovov, bola zistená hypertenzia, pričom u viacerých z nich bola potrebná okamžitá intervencia a nastavenie na základnú liečbu.

„Spoločne s partnermi potrebujeme aj naďalej pracovať na dostupnom bývaní, zdravotnej a sociálnej starostlivosti pre rodiny a jednotlivcov bez domova. Mali by byť samozrejmosťou, no súčasná vážna situácia má od nej ešte ďaleko,“ uzavrela nadácia.