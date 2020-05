TASR

NHL: V prípade reštartu súťaže tímy naskočia priamo do play off, formát pomôže Tatarovi

V prípade reštartu zámorskej NHL naskočia jej tímy priamo do play off.

Na archívnej snímke vpravo slovenský obranca Bostonu Zdeno Chára, vľavo jeho spoluhráč v útoku Patrice Bergeron — Foto: TASR/AP

Raleigh 27. mája (TASR) - V prípade reštartu zámorskej NHL naskočia jej tímy priamo do play off. A to aj s najlepšie bodujúcim slovenským hokejistom Tomášom Tatarom, hoci jeho Montreal nebol v čase prerušenia na postupovej pozícii.

Základná časť sa už dohrávať nebude, informoval komisár profiligy Gery Bettman. Netradičnú vyraďovačku by hralo 24 tímov, po 12 v každej konferencii. Predčasný koniec základnej časti znamená, že istí sú už víťazi štyroch trofejí.

Aký by bol formát?

Prvé štyri tímy vo Východnej i Západnej konferencii majú na základe percentuálneho bodového zisku istý priamy postup do 2. kola play off. Predtým však medzi sebou odohrajú miniturnaj, ktorý rozhodne o nasadení.

Tímy v jednotlivých konferenciách by v prípade obnovenia súťaže absolvovali jeden vzájomný zápas. V 1. kole by štartovali kluby z 5. až 12. miesta, série by sa podľa predbežného plánu hrali na tri víťazné zápasy. Od 2. kola play off by sa hralo klasicky na štyri víťazné duely. Všetky zápasy budú bez divákov.

Aj s niekoľkými Slovákmi

Na základe postavenia v tabuľke si o nasadenie v 2. kole zahrajú vo Východnej konferencii Boston Bruins aj so Slovákmi Zdenom Chárom a Jaroslavom Halákom, Tampa Bay Lightning v kádri s Erikom Černákom, Washington Capitals s Richardom Pánikom a Philadelphia Flyers.

Na Západe to budú St. Louis Blues, Colorado Avalanche, Vegas Golden Knights a Dallas Stars aj s Andrejom Sekerom. Vďaka mimoriadnemu formátu sa v play off predstaví aj Tomáš Tatar. Jeho Montreal zaostával za 8. miestom až o deväť bodov, napriek tomu sa predstaví v 1. kole play off a o postup zabojuje proti Pittsburghu Penguins.

Ďalšie dvojice vytvoria Carolina Hurricanes s New Yorkom Rangers, New York Islanders a Florida Panthers a Toronto Maple Leafs aj s Martinom Marinčinom proti Columbusu Blue Jackets. V Západnej konferencii sa v úvodnom kole predstavia dvojice: Edmonton Oilers - Chicago Blackhawks, Nashville Predators - Arizona Coyotes, Vancouver Canucks - Minnesota Wild, Calgary Flames - Winnipeg Jets.

