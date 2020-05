Ľubomíra Somodiová

Manželov, ktorí sú spolu už 70 rokov, na mesiace odlúčila korona. Ich opätovné stretnutie je plné lásky a nehy

Manželia, ktorí sú zosobášení už 70 rokov, sa kvôli obmedzeniam súvisiacimi s kronavírusom nevideli celé mesiace. Keď sa opäť stretli, nevedeli sa prestať objímať.

Už viac ako 70 rokov spolu. — Foto: Youtube/CBS News

NEW YORK 27. mája - 91-ročný Walter Willard a jeho o tri roky mladšia manželka Jean sa tešili dobrému zdraviu, až do minulého roka, keď si Jean zlomila panvu. Tiež sa u nej prejavili známky demencie. Preto sa Jean presťahovala do opatrovateľského domu Eddy Memorial Geriatric Center in Troy, ktorý sa nachádza neďaleko domu dvojice.

Spolu každý deň

Walter nevynechal ani jeden deň, aby ju navštívil - až do nedávna.

„Môj otec tam chodil každý deň a trávil tam celý svoj čas od rána do noci, keď išla do postele,“ povedala dcéra manželov pre portál CBS.

Chýbali si

V dôsledku pandémie koronavírusu opatrovateľský dom zaviedol obmedzenia, aby zabránil šíreniu vírusu.

„Keď ju prestal navštevovať, začala plakať a pýtať sa, kedy príde,“ povedali dcéry. Situácia nebola jednoduchá ani pre Waltera. „Doslova sa spustil, keď ju nemohol vidieť,“ povedala Wendy.

Dcéry chceli, aby sa ešte videli

Walter tiež utrpel zdravotný úraz. Spadol, čo spôsobilo krvácanie do mozgu. Musel podstúpiť operáciu Počas tejto neľahkej situácie ich dcéry vedeli, že musia nájsť spôsob, ako ho dostať späť k Jean.

Riaditeľa ich láska zasiahla

Wendy napísala list riaditeľovi Eddy Memorial Geriatric Center. Prísne bezpečnostné obmedzenia pôvodne bránili Walterovi, aby sa v tom čase presťahoval do zariadenia - riaditeľ však nemal srdce nechať manželov odlúčených.

„Povedala som, mu, že sa obávame, že jeden z nich zomrie a už nikdy neudrú mať možnosť vidieť sa,“ opísala emotívne chvíle. „Riaditeľ okamžite odpovedal, že nám pomôže,“ dodala.

Dcéry sú vďačné

Dcéra priznala, že po tejto správe spolu sestrami od dojatia preplakali celé popoludnie. Opatrovateľskému zariadeniu sú nesmierne vďačné. Nielenže sa ich rodičia mohli navzájom vidieť, ale ich emocionálne stretnutie zamestnanci natočili aj na video.

Dojímavé stretnutie

Walter a Jean sa držali za ruky, plakali, objímali a bozkávali. „Ach zlatíčko, som tak rád, že ťa vidím!“ Povedala Jean.

„Po 70 rokoch,“ povzdychol si Walter. Jean nemohla uveriť tomu, že sú už tak dlho spolu.

Konečne opäť spolu

Keď Jean ďalej plakala, opýtal sa jej, či je všetko v poriadku. „Nie, veľmi si mi chýbal,“ odpovedala. Teraz sú už manželia spolu v tom istom opatrovateľskom domove a tešia sa zo spoločne strávených chvíľ.