Neďaleko Bratislavy vzniklo úchvatné miesto: Prejsť sa môžete priamo po hladine Malého Dunaja

?️ ?? . . . . . #slovensko #slovakia #slovakrepublic #dnescestujem #priroda #nature #traveling #trip #traveler #view #river #house #riverhouse #wanderlust #thisisslovakia #zalesie #korzozalesie #malinovo #korzo

A post shared by @ just.deno on May 23, 2020 at 9:04am PDT