Marián Balázs

Dnes o 20:09 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Sociológ: V nedeľu chodia ľudia do nákupných centier tráviť voľný čas, nie kvôli nákupom, dokázal prieskum

Prieskum ukázal, že k tradičným spôsobom trávenia voľného času pribudli nové fenomény – jedným je trávenie voľného času na internete a vo virtuálnom svete, druhým zas práve nákupné centrá.

BRATISLAVA 26. mája – Diskusie o nedeľnom predaji sa zväčša redukujú na dva neoblomné postoje. Na jednej strane sú ekonomické argumenty spojené s argumentom v prospech slobodnej voľby občanov. Na druhej strane sú argumenty ukotvené religiózne. Stačí takáto diskusia? Nie je tento problém širší a kultúrny? Aj o tom sa s v relácii KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom rozprával sociológ Milan Zeman.

Diskusiu, ktorá o tejto téme prebieha v médiách, Milan Zeman nazýva pretláčaním „nábožensko-ekonomického“ dialógu. Pripomína argument, že podobne to fungovalo pred rokom 1989, kde sa obchody s istými výnimkami zatvorili v sobotu o dvanástej a „chrámom konzumu“ boli obchodné domy. Taktiež však pripomína, že náboženský aspekt sa počas socializmu nezdôrazňoval.

Socializmus? Žiadne prebytky a výpredaje

„Po roku ´89 nastalo niečo, čomu sa hovorí efekt psa utrhnutého z reťaze. So slobodou prišlo akoby všetko aj z hľadiska nakupovania a začínajúceho konzumu. To, čo sme kedysi len počuli, prípadne občas niekto mohol vidieť vo viedenskej televízii,“ vysvetľuje Milan Zeman pre Dobré noviny.

Sociológ dodáva, že predtým jednoducho štát určoval, čo sa bude vyrábať a v akých množstvách – neexistovali teda žiadne prebytky a výpredaje, skôr nastávali nedostatky tovaru.

Prelomové deväťdesiate roky

V 90. rokoch teda nastalo otvorenie predajní aj mimo „tabuizovaný“ čas. „Začali sa otvárať najskôr v nedeľu dopoludnia, až postupne sa to rozširovalo. Čiže nedeľný predaj začal už v 90. rokoch. Samozrejme, keď prišli veľké nákupné centrá, tie nemali žiadne obmedzenia. Tie mali otvorené v podstate od 09:00 do 21:00, čiže dvanásť hodín v kuse,“ spomína sociológ.

Prieskum z roku 2008 ukázal, že k tradičným spôsobom trávenia voľného času (na Slovensku k ním patrilo napríklad záhradkárstvo, kutilstvo, chalupárčenie, a celkovo práca okolo domu) pribudli po rokoch nové fenomény – jedným je trávenie voľného času na internete a vo virtuálnom svete, druhým zas práve nákupné centrá.

Slováci do nich začali chodiť aj pre radosť a potešenie. „Už v roku 2008 sa ukázalo, že okolo 15% ľudí na Slovensku tam chodí aj za týmto účelom," vysvetľuje sociológ s dodatkom, že išlo najmä o mladšiu generáciu. Častejšie tam vraj začali chodiť aj mladé rodiny, keďže centrá ponúkali množstvo obchodov, aktivít, a boli nezávislé od počasia.

„Je to akoby napĺňanie toho, čo kedysi dávno pomenoval americký sociológ George Ritzer ako retailtainment. On spojil retail (angl. nákup, obchod, pozn. red.) a entertainment (angl. zábava, pozn. red.), akoby nákup a zábava v jednom,“ upresňuje. Dnes už sa bežne stretávajú mladí ľudia práve v obchodných centrách. Väčšina z nich totiž ponúka množstvo možností trávenia spoločného času pre celé rodiny - od kín až po športoviská.

Otvoriť v nedeľu poobede?

To, že sú obchody zatvorené v nedeľu pre koronavírus, ľudia podľa Zemana prijali bez problémov preto, lebo je to čas určený na dezinfekciu obchodných priestorov. V budúcnosti by riešením mohol byť napríklad aj istý kompromis - napríklad otvorenie obchodov v nedeľu od 14:00: „To by sa mohlo skúsiť. Možno by sa to neosvedčilo, samotní majitelia obchodov by možno zistil, že to nie je veľmi rentabilné, a v nedeľu by napokon zatvorili.“

Argumenty ľudí, ktorí sú za zatvorené obchody v nedeľu, sa obracajú aj k prieskumom. Aj podľa toho najnovšieho z dielne Focusu takmer 70% respondentov je za zatvorenie obchodov v nedeľu. „30% nesúhlasí so zatvorením, čo zase nie je zanedbateľná menšina. Na mieste je otázka, či ju ignorovať, alebo predsa len im vyjsť ústrety nejakým medzikrokom, že by napríklad v nedeľu popoludní bolo otvorené. To je práve na takúto serióznejšiu diskusiu so zúčastnenými,“ dodáva.

Viac sa dozviete z priloženého videorozhovoru.