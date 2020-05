TASR, Dobré noviny

Dnes o 15:40 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Bez karantény a negatívneho testu môžete od zajtra vycestovať na 48 hodín aj do Maďarska

Rovnako aj Maďari budú môcť navštíviť Slovensko po dobu 48 hodín, a to bez nutnosti preukázať sa testom či absolvovať karanténu.

Na snímke kontrola dokladov na slovensko - rakúskom hraničnom priechode Bratislava - Berg 17. mája 2020. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 26. mája (TASR) - Maďarsko umožní od stredy (27. 5.) Slovákom a ľuďom, ktorí majú na Slovensku pobyt, vstup na svoje územie, a to do 48 hodín, bez potreby preukázať sa testom na ochorenie COVID-19 a absolvovania karantény. Na sociálnej sieti o tom informoval premiér Igor Matovič (OĽaNO).

Zdôraznil, že to isté platí aj naopak. Teda rovnako aj Maďari budú môcť navštíviť Slovensko po dobu 48 hodín, a to bez nutnosti preukázať sa testom či absolvovať karanténu. Predseda vlády sa odvolal na rezort diplomacie.

Podobný postup platí aj v prípade s Českom

Podobne je to aj v prípade s Českou republikou. Slováci tam môžu takisto vycestovať na 48 hodín bez toho, že by museli následne absolvovať karanténu a takisto sa nemusia v Česku preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19. Igor Matovič o tom informoval po telefonickom rozhovore s premiérom ČR Andrejom Babišom. Rovnako ani českí občania sa na Slovensku nemusia preukazovať negatívnym testom a takisto môžu na Slovensko vycestovať na dobu maximálne 48 hodín bez toho, že by museli následne absolvovať aj karanténu.