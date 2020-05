TASR

Slovnaft Cup: V semifinále Slovan proti ViOn-u a DAC proti Ružomberku

V semifinále 51. ročníka Slovenského pohára sa futbalisti Slovana Bratislava stretnú s ViOn-om Zlaté Moravce-Vráble, druhú dvojicu tvoria DAC Dunajská Streda s MFK Ružomberok.

Na snímke radosť Slovana z víťazstva vo štvrťfinále futbalového Slovnaft Cupu AS Trenčín - ŠK Slovan Bratislava — Foto: TASR/Erika Ďurčová

Bratislava 26. mája (TASR) - V semifinále 51. ročníka Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2019/2020 sa futbalisti Slovana Bratislava stretnú s ViOn-om Zlaté Moravce-Vráble, druhú dvojicu tvoria DAC Dunajská Streda s MFK Ružomberok. Rozhodol o tom utorňajší žreb v Sieni slávy slovenského futbalu v Bratislave.

Žreb semifinále bol kvôli zamedzeniu šírenia pandémie koronavírusu v marci odložený na neurčito. Dvojice mali zainteresovaní pôvodne spoznať už 18. marca. Obhajca z Trnavy vypadol už v osemfinále s DAC. Slovan vo štvrťfinále eliminoval AS Trenčín po rozstrele z 11 m, DAC vyradil druholigový Poprad, ViOn v regionálnom derby Nitru až v rozstrele z 11 m a Ružomberok zdolal Sereď.

Najúspešnejším je Slovan

Najúspešnejším účastníkom v národnom pohári sú „belasí", ktorí celkovo zdvihli trofej nad hlavu 15-krát, z toho osemkrát v ére samostatnosti. DAC uspel v pohári len raz, v roku 1987. Aj Ružomberok zvíťazil v SP jedenkrát, v roku 2006. Zlaté Moravce sa rovnako tešili z jedného triumfu v SP, v roku 2007.

Zápasy semifinále SP sa už hrajú dvojkolovo, prvé zápasy sa budú hrať 17. júna, odvety sú na programe 24. júna. Slovan a DAC budú začínať v domácom prostredí. O postupujúcom družstve v tejto fáze rozhodujú postupne vyšší počet bodov získaných z oboch stretnutí, lepší gólový rozdiel z oboch stretnutí, vyšší počet dosiahnutých gólov na ihrisku súpera, kopy na bránu zo značky 11 m (nepredlžuje sa). Finále je na programe 8. júla na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave.

Belasí už svojho súpera tento rok dvakrát zdolali

Slovan bude chcieť v semifinále SP proti ViOn-u nadviazať na vzájomné merania síl z Fortuna Ligy, súpera v tejto sezóne dvakrát zdolal - na Tehelnom poli 4:0 a v Zlatých Moravciach 1:0. „Úprimne poviem, že som pred žrebom nemal žiadnu preferenciu,“ povedal pre web „belasých“ trénera Ján Kozák mladší.

„Vieme, aký je náš cieľ, a ak chceme získať pohár, musíme prejsť cez akéhokoľvek súpera. Nečaká nás nič jednoduché, Zlaté Moravce sa nie náhodou dostali do semifinále a určite sa na nás budú chcieť vytiahnuť. Opäť začíname doma, pričom odkedy som pri mužstve, vždy sme v pohárových dvojzápasoch hrali prvý duel na Tehelnom poli a vždy sme postúpili, tak verím, že budeme v tomto trende pokračovať. Musíme sa však zodpovedne pripraviť a v oboch zápasoch podať maximálne koncentrovaný výkon.“

Najťažší súper, tvrdí tréner ViOn-u

Podľa kapitána Slovana Vasila Božikova vie byť semifinále pohára zradné. „Hráme na odvety a všetky tímy, ktoré sa v pohári dostanú takto ďaleko, majú svoju nespornú silu. So Zlatými Moravcami sme v tejto sezóne vyhrali oba zápasy, no zvlášť ten vonkajší duel bol náročný, až v záverečnej fáze sme strhli víťazstvo na svoju stranu. V semifinále potrebujeme ukázať našu hernú kvalitu, urobiť ďalší krok a postúpiť do finále. Chceme byť totiž úspešní v každej súťaži, v ktorej reprezentujeme meno klubu,“ vyhlásil Božikov, na ktorého slová nadviazal brankár Michal Šulla: „Určite chceme cez Zlaté Moravce prejsť a postúpiť do finále. V pohári sme už zvládli veľmi náročné súboje so Žilinou či štvrťfinálovú penaltovú drámu s Trenčínom a verím, že v tomto trende budeme pokračovať. Štartujeme doma, čiže k zápasu sa postavíme tak, aby sme si urobili čo najlepšiu pozíciu pred odvetou.“

„Dostali sme najťažšieho súpera,“ povedal po žrebe tréner ViOn-u Karol Praženica. „Musíme hrať však s každým. V tejto fáze si ťažko niekoho vyberiete. Ideme sa pokúsiť postúpiť do finále. Nemôžeme vstúpiť do zápasu, že je vopred stratený. Budeme sa snažiť podať čo najlepší výkon. Na čo bude stačiť, uvidíme až v samotnom súboji. O výhode prvé duelu vonku sa hovoriť nedá. So Slovanom je jedno, či hráte doma alebo vonku. Skôr je to viac-menej o tom, že nebudete mať prehnaný rešpekt pred súperom. Kvalita je na ich strane. V tomto dvojzápase môžeme iba prekvapiť.“

Podľa kapitána ViOn-u Tomáša Ďubeka čaká jeho tím veľmi zaujímavý dvojzápas: „Slovan je bez pochýb veľký favorit nielen semifinále, ale na celkové pohárové prvenstvo. Budeme bojovať. Uvidíme, kto nakoniec postúpi.“