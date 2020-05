TASR

SaS podporuje návrh, aby bola včela chráneným druhom živočícha

Bratislava 26. mája (TASR) - Parlamentná strana SaS podporuje návrh ministerstva životného prostredia, aby bola včela chráneným druhom živočícha. TASR o tom informoval hovorca SaS Ondrej Šprlák.

Včely si zaslúžia osobitnú ochranu, pretože sú ohrozené, myslí si poslankyňa Národnej rady SR Anna Zemanová (SaS). Pri súčasnej legislatíve by však zmena na chráneného živočícha nebola možná, preto by SaS podporila aj zmenu zákona. „Včely sú veľmi dôležité živočíchy pre náš život a celú biodiverzitu. Zatiaľ vnímame včelu medonosnú ako hospodársky druh, avšak to je nepostačujúce,“ podotkla Zemanová.

Obmedzenie postrekov na báze glyfosátov, ktoré poškodzujú včely, je podľa poslankyne parlamentu Jarmily Halgašovej (SaS) jednou z možností, ako ich ochrániť. Hrozbou pre včely je aj nedodržiavanie podmienok pri aplikácii postrekov. „Spravodlivé nastavenie spoločnej poľnohospodárskej politiky by tiež mohlo pomôcť aj samotným včelárom s ich financovaním, pričom by bolo aj motivujúcejšie pre chov včiel,“ uviedla Halgašová.

Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) by chcel, aby bola včela chráneným druhom živočícha. Taktiež spolu s ministrom pôdohospodárstva Jánom Mičovským (OĽaNO) plánuje obmedziť chemické postreky, ktoré poškodzujú včely.