TASR

Dnes o 13:54 čítanie na minútu 0 zdieľaní Koči ladí formu virtuálne, do sezóny s novým spolujazdcom

Ostrý test noviniek musí počkať, pandémia koronavírusu odsunula cestu Martina Kočiho za obhajobou slovenského titulu.

Na snímke automobilový pretekár Martin Koči pózuje s trofejami majster SR v absolútnom poradí rally 2018 a 2019 v Košiciach 26. mája 2020. — Foto: TASR/František Iván

Košice 26. mája (TASR) - Ostrý test noviniek musí počkať, pandémia koronavírusu odsunula cestu Martina Kočiho za obhajobou slovenského titulu. Slovenský automobilový pretekár sa v sezóne 2020 hotoval opäť bojovať o najvyššie priečky, ale pandémia a posunutie začiatku šampionátu mu pozmenili plány. „Do prípravy som aj preto zaradil online preteky a simulátor, no rozdiel oproti reálnemu autu je stále cítiť. Už sa veľmi teším na návrat do skutočných pretekov," uviedol pre TASR.

Podobne ako Richard Gonda a ďalší slovenskí jazdci sa aj Koči už niekoľko týždňov venuje pretekaniu na virtuálnych okruhoch. Absolvoval už niekoľko podujatí vrátane argentínskej a austrálskej rely.

„Musím sa priznať, že v tomto svete nie som úplne doma. Je to síce točenie volantom a jazda na rely aute, ale cítim, že je to iné. Trebárs fyzika auta sa snaží byť podobná, ale nie je to úplne ono. Najradšej budem, keď sa čo najskôr vrátime na reálne trate. Na štarte virtuálnych pretekov boli tisícky jazdcov a na prvom podujatí som bol kdesi v prvej dvestovke. Viem, neznie to veľmi dobre, no tieto preteky jazdia jazdci, ktorí sa tomu venujú dlhé roky. Táto forma pretekania je však aj o zábave a zaujímavé je, že sa v tom pomiešali reálni jazdci s tými, ktorí jazdia iba takto virtuálne,“ poznamenal Koči pre TASR.

Do skutočného pretekárskeho auta si nesadol už niekoľko týždňov. Koncom mája už mal mať za sebou viacero tréningov i pretekov: „Spočiatku sme verili, že to čo najskôr prejde. Keď bolo zrejmé, že to bude trvať dlhšie, tak bolo potrebné hľadať rôzne alternatívy. V našom prípade sú nimi online preteky a simulátor.“

S postupným uvoľňovaním opatrení sa vynára aj otázka začiatku sezóny. Tá zrejme nebude mať toľko podujatí ako v predošlých rokoch, o slovenského majstra by sa však znovu malo bojovať v medzinárodnom šampionáte. Na udelenie titulu je potrebných aspoň šesť pretekov. Podľa Kočiho to je dosiahnuteľné a práve 27-ročný Košičan by bol najväčší favorit MSR.

Uvedomuje si však, že dôsledky pandémie môžu ovplyvniť aj rozloženie síl v motošporte: „Každý tím pracuje v iných podmienkach a tak je ťažké odhadnúť, ktoré nastúpia na štart. Otázne bude aj to, ktoré podujatia sa pôjdu. Hovorí sa o začiatku seriálu v Poľsku. To vyzerá celkom optimisticky, no ťažko povedať, či sa tak naozaj stane. Mnohí hovoria o tom, že môže prísť druhá vlna pandémie, ktorá by mohla zmariť aj naše plány.“

Otázny štart pretekov a riadnej prípravy mrzí Kočiho o to viac, že do sezóny 2020 mal so svojím tímom Styllex Motosport pripravených niekoľko noviniek. „Jednou z nich je nové auto. Síce by to stále bola Škoda Fabia, ale nová evolúcia. Nový bude aj spolujazdec, presnejšie staronový. Radovana Moznera nahradí Imrich Ferenc, s ktorým som v minulosti začínal. S Radom sme sa rozišli bezproblémovo, taký je šport.“