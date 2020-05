Ľubomíra Somodiová

Dnes o 18:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní 80-ročný senior postavil vláčik, aby mohol brať na výlety opustených psíkov, o ktorých nik nestál

Osemdesiatročný muž nemal v pláne stať sa psím záchrancom. Priviedla ho k tomu bezcitnosť ľudí, ktorí pri jeho farme nechávali nechcené psíky napospas osudu.

Psy našli u dôchodcu nový domov. — Foto: Facebook/Tiffany Johnson

FORTH WORTH 26. mája - Osemdesiatročný Eugene Bostik žije spolu so svojím bratom Corkym na farme na konci slepej uličky v meste Forth Worth v Texase.

Práve okolie ich domu je miestom, kde mnohí miestni opúšťajú psy, ktoré už nechcú. Jednoducho ich tam nechajú a odídu.

Psy našli u dôchodcu nový domov. Foto: Facebook/Eugene Bostick and The Dog Train .

Kvázi útulok

Eugene sa postupne o nechcené psíky začal starať. Prikrmoval ich, dával im vodu. Dokonca ich brával na jazdu s traktorom.

„Začali sme tieto opustené zvieratá kŕmiť. Vzali sme ich aj k veterinárovi, aby ich vykastroval. Dá sa povedať, že sme vytvorili miesto na záchranu psov,“ priblížil pre portál Dodo.

Psí vlak

V priebehu rokov si Eugene osvojil nespočetné množstvo opustených psov. Dokonca našiel aj rozkošný spôsob, ako ich zabaviť.

„Raz som videl chlapa, ktorý si za traktor pripevnil vozíky na ťahanie kameňov. Vtedy mi napadlo, že môžem urobiť psí vlak,“ povedal.

Keďže je celkom manuálne zručný, vzal plastové sudy, vyrezal v nich otvori, pripevnil na ne kolesá a spopjil ich.

Majú obrovskú radosť

Raz alebo dvakrát za týždeň sa Eugene a jeho deväť psov, ktoré ma v opatere, vydajú na výlet tichými uličkami v okolí a vnesú do nich trocha ruchu.

„Vždy, keď naštartujem motor, sú psíkovia nadšení. Rozbehnú sa a sami naskočia na vlak, pripravení vyraziť,“ dodal dôchodca.