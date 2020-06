Michaela Mäsiarová

Dnes o 17:29 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Vďaka karanténnym opatreniam sa najviac darí včelám. Ďalší krok je na nás, ľuďoch

Raj na zemi našli po rokoch aj ďalšie zvieratá.

Ilustračné foto — Foto: Pixabay.com/Myriam Zilles

READING 1. júna - Zatiaľ čo sa túto jar väčšina ľudskej populácie zdržiava viac doma ako vonku, divoká zver si svet „bez ľudí“ náramne užíva. Izrael hlási pravidelné návštevy diviakov, delfíny zas veselo brázdia inak rušný Bospor. Najväčšiu obrodu však definitívne zažívajú včely.

Ich populácia na celom svete v dôsledku straty biotopov, znečistenia ovzdušia, či vplyvom využívania pesticídov klesala až príliš rýchlo. Dnes včely vplyvom pandemických opatrení po celom svete zažívajú to, v čom sme im roky bránili - a svetu to patrične oplatia.

Bez včiel by svet vyzeral inak

Svet bez včiel by vyzeral skutočne inak. Sú totiž najdôležitejšími opeľovačmi na svete, opeľujú tretinu jedla, ktoré jeme, a ďalších 80% kvitnúcich rastlín. Podľa štúdie University of Reading majú včely a iný opeľujúci hmyz celosvetovú ekonomickú hodnotu približne 120 miliárd britských libier (134 miliárd eur) a podľa informácii portálu BBC News každý rok prispievajú napríklad do britského hospodárstva približne 690 miliónmi libier (770 miliónov dolárov).

Jedným z najväčších vplyvov na životné prostredie bolo významné globálne zníženie znečistenia ovzdušia. Vo svete s menším znečistením ovzdušia si môžu včely robiť kratšie a omnoho ziskovejšie „výlety“.

Podľa štúdie z roku 2016 menej pary z automobilov na ich ceste uľahčuje vo výsledku kŕmenie včiel, keďže znečistenie ovzdušia podstatne znižuje životnosť kvetinových vôní. Znečisťujúce látky rozkladajú molekuly vône emitované rastlinami, čo včelám sťažuje nájsť ich.

To znamená, že často musia letieť ďalej, aby našli jedlo, a ich letové dráhy sú tak zbytočne príliš dlhé. Štúdia kanadských vedcov z roku 2015 odhadla, že počas týchto ciest v celej Severnej Amerike každý rok umrie 24 miliárd včiel a os.

Ďalší krok je na nás

Karanténne opatrenia teda dali včelám priestor na efektívnu prácu v znamení vyváženosti a nesmierne im uľahčili život. To sa, samozrejme, okamžite odrazilo na prírode a časom pocítime citeľnú zmenu aj my, ľudia.

Aj preto odborníci dúfajú, že intenzívna debata a informovanosť o tom, čo sa deje a ako na tom včely vplyvom globálnych obmedzení momentálne sú, podnieti nás ľudí k väčšej angažovanosti a povedie k ekologickejšiemu životnému štýlu.