Michaela Mäsiarová

Dnes o 14:49 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Dánsko vpustí do krajiny ľudí, ktorí chcú navšítiviť partnerov. Existenciu vzťahu však musia podložiť dôkazmi

Do legitímnych dôvodov pre vstup do krajiny, po novom spadá aj vzťah. Musíte ho však vedieť polícii preukázať.

Na snímke vľavo osemdesiatpäťročná Inga Rasmussen z Dánska a osemdesiatdeväťročný Karsten Tüchsen Hansen z Nemecka, ktorí sa každý deň počas pandémie stretávali na nemecko-dánskom hraničnom priechode neďaleko mesta Aventoft. — Foto: TASR/AP, Pexels

DÁNSKO 26. mája - Možno máte partnera či partnerku v Dánsku. Možno ste ho alebo ju nevideli celé mesiace. Nevýhodu je, ak vo vzťahu neviete, na čom ste. Po novom totiž Dánsko povolilo vstup do krajiny pre tých, ktorí v nej majú partnera či partnerku, no svoj vzťah musia vedieť preukázať polícii. Toto pravidlo Dánsko uplatňuje pre zaľúbencov z Nemecka či ostatných škandinávskych krajín. Nuž, možno je pre niektorých na čase sa o vzťahu porozprávať.

Zmiernenie opatrení v mene romantiky, ktorá trvá aspoň 6 mesiacov

Nové nariadenia umožňujú vstup do krajiny ľuďom, ktorí tam cestujú za svojím manželom či manželkou, snúbencom či snúbenicou, alebo partnerom, ak ich vzťah trvá minimálne 6 mesiacov. Partner alebo partnerka, ktorý sa rozhodne prekročiť hranice, musí tiež polícii predložiť relevantné dôkazy o skutočnosti vzťahu a tiež dôkaz o jeho trvaní. „Cestujúci by si so sebou mali vziať spoločnú fotografiu, či ľúbostný list,“ vyjadril sa dánsky zástupca policajnej jednotky, Allan Dalager Clausen. Na otázku, či sa za „milostný list“ považuje napríklad aj vyznanie cez aplikáciu WhatsApp, sme však odpoveď nevypátrali.

„Uvedomujem si, že ide o veľmi intímne veci, ale verdikt zostáva v konečnom dôsledku na rozhodnutí jednotlivých policajných dôstojníkov,“ dodal Clausen. Medzičasom sa však k podmienkam vyjadril aj dánsky minister spravodlivosti a postačovať by teda vo väčšine prípadov malo len písomné vyhlásenie o pravdivosti vášho účelu cesty. „Ak poviete, že ste skutočne vo vzťahu a dáte nám to písomne, stačí to.“ Vyjadril sa Nick Haekkerup miestnemu vysielateľovi TV2.

Online vzťahy sa nepočítajú

Online vzťahy do tejto kategórie definitívne nepatria. Polícia by síce uznala ako dôkaz o pravdivosti vzťahu textové správy či osobné informácie o partnerovi či partnerke, no bolo by potrebné dokázať, že sa pár pred pandémiou pravidelne stretával aj osobne. Vzťahy, ktoré pozostávali „výlučne z písomnej korešpondencie alebo telefonickej komunikácie,“ nebudú uznané „v kontexte súčasných obmedzení vstupu“, uvádzajú dánske orgány. Informáciu priniesol portál dw.com s odvolaním sa na agentúru Reuters.