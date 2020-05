Monika Hanigovská

Dnes o 14:10 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Psy a mačky už nie sú v Číne hospodárske, ale spoločenské zvieratá: Odzvoní i predaju čerstvo zabitých zvierat na trhoch?

Zvieratá čaká svetlejšia budúcnosť pravdepodobne nielen v Číne. Pozrite si podrobnosti.

Ilustračné — Foto: pixabay.com, Instagram/hsiglobal

ČÍNA, NEW YORK, WU-CHAN, PEKING, KALIFORNIA 26. mája - V čínskych oblastiach, kde sa konzumovalo psie a mačacie mäso, svitá pre štvornohé zvieratá nádej na lepšie časy.

Čínska vláda okrem iného odklepla aj zákaz konzumácie divokých zvierat a to po dobu nasledujúcich piatich rokov.

Keď pes a mačka nie je dobytkom

Čína vydala dokument, v ktorom preklasifikovala psov a kde sa jasne píše: „so psami sa už nemá zaobchádzať ako s obyčajným dobytkom, ale ako s lojálnymi spoločníkmi.“

„Popri rozvoji ľudskej civilizácie a starostlivosti o ochranu zvierat sa psy vyvinuli z tradičných hospodárskych zvierat na spoločenské zvieratá,“ uvádza sa v oznámení z 8. apríla a dodáva sa, že psy sa zvyčajne nepovažujú za hospodárske zvieratá po celom svete.

Informuje o tom Gz.com na svojom webe.

Nariadenie, ktoré vstúpilo do platnosti ôsmeho apríla, komentuje podrobnejšie spravodajský kanál CNN Prima News, ako „povýšenie“ v celej krajine, kde „prešli“ psy a mačky z hospodárskych zvierat na spoločenské, pričom v mestách Ču-chaj a Šen-čen je od prvého mája zakázaná aj ich konzumácia.

Ako uvádza spravodajský portál, toto nariadenie by mohlo každý rok zachrániť viac ako desať miliónov psov a mačiek a zrejme kvôli tomu skončí aj kontroverzný festival psieho mäsa v Jü-Linu.

Zákaz sa opiera o vedecké poznatky, podľa ktorých sa koronavírus z wuchanského trhu rozšíril medzi obyvateľstvo po konzumácií infikovaného živočícha.

Ilustračné Foto: pixabay.com

Zákaz mokrých trhov?

V čase pandémie sa začínajú ozývať hlasy, ktoré volajú po ukončení tzv. mokrých trhov, ktoré sa po svete tešia veľkej obľube. Obchodníci na týchto trhoch ponúkajú mäso z čerstvo zabitých zvierat.

„Preto bol na začiatku mája návrh na uzavretie trhov so živými zvieratami predložený aj v americkom štáte New York. Na mokrých trhoch sa zvieratá zabíjajú priamo na mieste. Na uliciach sa tak miešajú krv mŕtvych zvierat s výkalmi tých živých. Tamojšie podmienky preto predstavujú veľké hygienické riziko,“ informuje o tom CNN Prima News, pričom len v v New Yorku sa návštevníkom otvára až 80 takýchto trhov.

Organizácia Social Compassion in Legislation spolu so senátorom Harrym Sternom zapracovali na dokumente, ktorý by mal ukončiť tzv. mokré trhy v New Yorku, kde predajcovia ponúkajú kozy, zajacov a kurčatá. „Mokré trhy“ si do hľadáčika zobrali aj čínske mestá Wu-chan a Peking a americký štát Kalifornia.