Ľubomíra Somodiová

Najmilujúcejší psík je smutný, chýbajú mu deti od susedov. Celý deň trávi tým, že ich pozoruje z balkóna

Buldog menom Big Poppa je veľmi smutný, pretože sa nemôže hrať s deťmi z ulice.

NEW YORK 26. mája - Anglický buldog Big Poppa je láskavý a hravý pes. Každého, koho stretne, vyslovene zbožňuje.

Najväčšie šťastie však rozkošný buldog prežíva, keď sa hrá s deťmi. Našťastie, v susedstve, odkiaľ pochádza, býva veľké množstvo detí. Vždy, keď má šancu, rád sa s nimi zahrá.

Parťák

„Ráno cez víkend, alebo keď ideme večer vo všedný deň na prechádzku, sú ulice plné detí, ktoré sa hrajú,“ povedala pre portál Dodo Rae Ellis, majiteľka Big Poppu.

„Má to veľmi rád, najmä, ak majú loptu alebo skateboard či kolobežku. Zvyčajne ho deti nechajú vyskúšať si jazdu, no on je príliš malý. Nikdy nezabudnú aj na hladkanie,“ prezradila o svojom chlpáčovi.

Koronavírus obmedzil stretávanie

Každý deň sa na to veľmi teší. Aj preňho však kvôli koronavírusu platí sociálny dištanc a momentálne sa s deťmi nestretáva.

Jedného dňa, popritom, ako Rae pracovala z domu, zbadala, že Big Poppa stojí na balkóne, kňučí a pozerá sa na to, ako sa niektoré deti hrajú. „Všímala som si, že sa snaží upútať ich pozornosť, spočiatku sa mu to nedarilo,“ povedala s tým, že bol veľmi smutný.

Aj on chýba svojim priateľom

„Teraz už vedia, že sa pozerá a z ulice naňho volajú Big Poppa. On je z toho šťastím celý bez seba,“ hovorí Roa. Aj ona má z toho veľkú radosť.

Big Poppa svojim priateľom veľmi chýba, ale zatiaľ je šťastný, že ich sleduje z balkóna a čaká na deň, kedy sa budú môcť spolu konečne vyblázniť.