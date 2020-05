TASR

České hokejové kluby sú za zachovanie 14 členov a návrat play down a baráže

Kluby českej hokejovej extraligy sú za udržanie štrnásťčlennej súťaže a návrat play down a baráže.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Praha 25. mája (TASR) - Kluby českej hokejovej extraligy sú za udržanie štrnásťčlennej súťaže a návrat play down a baráže. Odhlasovali si to na pondelňajšom zasadnutí Asociácie profesionálnych klubov ľadového hokeja (APK LH). Ako informuje portál idnes.cz, návrh, za ktorý boli dve tretiny tímov, musí ešte schváliť národný zväz na valnom zhromaždení. To je naplánované na 4. júna.

Vedenie zväzu nedávno navrhlo, aby sa najvyššia súťaž v nasledujúcom období rozšírila o dvoch účastníkov. Na druhej strane stáli Liberec, Plzeň a Sparta Praha, ktoré ostatným tímom predostreli svoj návrh, podľa ktorého by sa liga zúžila na dvanásť účastníkov.

Kompromis

Predstavitelia APK však v pondelok prišli s kompromisom. Podľa neho sa v najbližších štyroch rokoch počet účastníkov nezmení, prvých šesť mužstiev po základnej časti pôjde ako doteraz rovno do štvrťfinále a tímy na 7. až 10. mieste zabojujú v predkole play off. Štyri najhoršie postavené mužstvá by išli do play down a jeden do následnej baráže, čo je zmena v porovnaní s predchádzajúcou sezónou, keď posledný zostúpil priamo.

Z prvého kola play down sa vygenerujú dva najhoršie tímy, ktoré si v 2. kole zahrajú v sérii na štyri víťazstvá. Zdolaný tím potom pôjde do baráže proti víťazovi 1. ligy takisto na štyri víťazstvá. „Športové varianty preferuje aj hokejový zväz a baráž je čisto športové riešenie, ktoré fungovalo už roky a neuzatvára extraligu," portál idnes.cz citoval viceprezidenta APK Prokopa Beneša.

Kluby chcú ďalej upraviť aj licenčný poriadok, aby pomohli odstrániť nerovnosti medzi postupujúci z 1. ligy a zvyškom extraligy a aby žiadny tím nemohol dostať výnimku v prípade nesplnených podmienok a zaviesť takzvané platové dno na minimálny rozpočet klubov.