Štetina predĺžil zmluvu so Spartou Praha do leta 2022

Slovenský futbalista Lukáš Štetina predĺžil zmluvu so Spartou Praha do júla 2022.

Na snímke Lukáš Štetina — Foto: TASR/Martin Baumann

Praha 25. mája (TASR) - Slovenský futbalista Lukáš Štetina predĺžil zmluvu so Spartou Praha do júla 2022. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke. Dvadsaťosemročný stopér prišiel do tímu v roku 2017 z konkurenčnej Dukly Praha.

V prvej sezóne patril k oporám a spoluhráči ho zvolili za najlepšieho hráča sezóny. Potom však stratil pevné miesto v základe a špekulovalo sa aj o jeho odchode. V závere prerušeného ročníka českej ligy však opäť hral a teraz dostal od vedenia dôveru na ďalšie dva roky.

„Je to zadosťučinenie, to, čo robím pre futbal, sa mi vrátilo. Verím vo futbalového boha a mám pred sebou čistý stôl, viem, že pre futbal robím maximum. Napísalo sa toho veľa, ale viem, ako pracujem doma, na tréningu i v zápasoch. Nie vždy to ide tak, ako by som si želal, ale až raz skončím, budem vedieť, že som futbalu dal všetko. Som rád, že sa mi to vrátilo v podobe novej zmluvy,“ povedal Štetina.

Kariéru odštartoval v rodnej Nitre, neskôr pôsobil v Metaliste Charkov, Tatrane Prešov a v roku 2012 odišiel do Dukly, kde absolvoval päť sezón. V najvyššej českej súťaži odohral 172 duelov, strelil deväť gólov a pridal päť asistencií.