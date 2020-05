Dominika Pacigová

Dnes o 16:09 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Viac ako 5 miliónov drobných modrých kvetov zaplavilo lúku. Toto magické miesto si zamiluje každý

V japonskom parku rozkvitlo viac ako 5 miliónov modrých kvetov. Nič krajšie ste pravdepodobne nevideli.

Kvietky, ktoré zaplavili japonský park. — Foto: Instagram - hitachikaihin

TOKIO 26. mája - Japonský park je pastvou pre oči. Rozkvitlo tam viac ako päť miliónov drobných modrých kvetov. Hitachi Seaside Park by bol za bežných okolností preplnený ľuďmi, no od 4. apríla je v dôsledku pandémie zatvorený. Ľudia si tak môžu spríjemniť deň virtuálnou prehliadkou, uvádza portál Bored Panda.

Pastva pre oči

Jar je prekrásnym ročným obdobím. Príroda sa prebúdza a svet je o čosi farebnejší. Japonský park však zaplavili milióny drobných kvetov, ktoré potešia nejedno oko.

Nechýbajú ani tulipány

Na jeseň sa z modrých kvetov stávajú červené. Návštevníci parku však za bežných okolností môžu obdivovať aj tulipány či narcisy.

V parku rozkvitlo 5,3 miliónov kvetov. Zaujímavosťou však je, že kvety nemophily nepochádzajú z Japonska, ale zo Severnej Ameriky. Kvitnú od polovice apríla do polovice mája, čo znamená, že tí, ktorí by ich chceli vidieť na vlastné oči, si budú musieť počkať do budúceho roka.