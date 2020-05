Premiér: Odborníci rozhodnú, či sa fintescentrá otvoria alebo nie. S ich majiteľmi to budeme rešpektovať

TASR

Na snímke predseda vlády Igor Matovič (v pozadí uprostred),poslanec NR SR Richard Nemec (OĽaNO) (v pozadí vpravo) a zástupcovia z Únie fitnesscentier Slovenska počas stretnutia na Úrade vlády SR v Bratislave 25. mája 2020. Majitelia fitnescentier premávku na diaľnici do hlavného mesta nezablokovali, ale len spomalili. Naďalej však žiadajú okamžité uvoľnenie ich podnikania a otvorenie fitnescentier. — Foto: TASR - Úrad vlády SR

Bratislava 25. mája (TASR) - Vláda i majitelia fitnescentier budú spoločne rešpektovať rozhodnutie konzília odborníkov v prípade možného otvorenia týchto športových prevádzok. Verdikt by mal byť známy o 15.00 h. Po stretnutí so zástupcami Únie fitnescentier Slovenska (ÚFS) to uviedol predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO).

Premiér chce predložiť návrh, ktorý sprísni podmienky konania protestných akcií

Šéf exekutívy prízvukoval, že rozhodnutia o uvoľňovaní opatrení sa neodvíjajú od pocitov, ale od odborného názoru kompetentných ľudí - epidemiológov, infektológov, virológov. „Nie sú to z prsta vycucané veci, niečo, čím chceme niekomu cielene ublížiť,“ zdôraznil premiér. Podľa jeho slov bolo veľmi prospešné, že majitelia fitnesprevádzok mohli priamo na mieste okrem predstavení svojich argumentov počuť aj protinázor.

Aj Pavol Kiseľ z ÚFS označil diskusiu za konštruktívnu. „Som rád, že sme mohli vysvetliť náš pohľad a podať naše vysvetlenie, prečo si myslíme, že v našich prevádzkach možno dodržať všetky podmienky stanovené hygienikmi,“ uviedol Kiseľ. Zároveň zdôraznil apolitickosť celej akcie.

Premiér odpovedal tiež na otázku, prečo na sociálnej sieti upozorňoval na to, že podobné akcie sa budú považovať za trestné činy, keď v minulosti takéto protesty podporoval. „Každý štrajk musí mať svoju mieru,“ povedal premiér. Priznal, že má ambíciu predložiť novelu zákona, sprísňujúcu podľa vzoru iných krajín organizáciu a priebeh protestných akcií.

Poukázal pritom na ochranu hlavných dopravných tepien a zabránenie veľkých ekonomických škôd, plynúcich z obmedzení pohybu i prepravy tovaru.

Ak odborníci nepovolia otvorenie, štát môže fitnescentrám finančne pomôcť

Premiér zároveň naznačil, že ak sa verdikt hygienikov nezmení a fitnescentrá bude možné otvárať pri pokračovaní priaznivej epidemiologickej situácie až od 3. júna, štát by mohol hľadať nástroje, ako zmierniť fitnescentrám ekonomické straty, vyplývajúce z faktu, že sú najdlhšie zatvorenými prevádzkami v mimoriadnej situácii. Napríklad by to mohlo byť formou určitých poukážok pre klientov fitnescentier. „Už som o tom hovoril tak, že skúsme pomôcť motivovať zákazníkov, aby objavili čaro bodybuildingu, posilňovania,“ povedal premiér. Myšlienku mu však musia odobriť koaliční partneri.