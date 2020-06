Inzercia

Dnes o 14:52 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Vyberáme zariadenie do obývacej izby

Stolík a sedačka, aby útulná a pohodlná bola vaša obývačka. Poseďte si na kresle či taburete, pod oknom alebo rovno v strede. Regál aj knižnica, pre vaše zbierky a fotografie zas polica. Zopár dekorácií a doplnkov, vytvorte si domov snov. Viete, čo by vo vašej obývačke nemalo chýbať?

Zmerajte miestnosť

Tak ako každá väčšia rekonštrukcia si vyžaduje podrobný plán, aj nákupu nábytku do obývačky by malo predchádzať podrobné plánovanie. Sústreďte sa na prázdny priestor. Ak vo vašej obývačke už stojí nejaký nábytok, skúste ho z nej vo svojej predstave vymazať. Iba tak vás neovplyvní súčasný vzhľad miestnosti. Pripravte si nákres. Zmerajte priestor a starostlivo si do nákresu zaznačte všetky výklenky, dvere aj okná. Rozvrhnite nábytok, ktorý si plánujete kúpiť. Pripravte si niekoľko návrhov, v každom z nich počítajte s voľným priestorom na pohyb.

Sedačka verzus pohovka

Pri výbere čalúneného nábytku vás dokáže ovplyvniť hneď niekoľko faktorov. Veľkosť miestnosti, jej charakter, váš životný štýl aj počet členov v domácnosti. Sedačka môže byť rohová s miestom na sedenie pre 4-5 ľudí. Ak vám to rozmer miestnosti dovolí, odporúčame sedaciu súpravu v tvare U, na ktorej si pohodlne posedí 5-7 osôb. V malom priestore zas oceníte pohovku, prípadne zostavu dvojsedu a trojsedu, ktoré sú kompaktnejšie ako robustné sedačky. Gauč smerujte na ohnisko, ktorým môže byť televízor, krb alebo nejaké umelecké dielo. Ak často u vás doma prijímate hostí, pomocou nábytku vytvorte oblasť rozhovoru.

Kreslo a taburet

V zariaďovaní miestnosti pokračujte pridaním kresla alebo taburetu. Ak ste vášnivý čitateľ alebo sa venujete inému koníčku, vytvorte si v obývačke oddychový kútik s pohodlným kreslom a lampou. Čo by ste povedali na kreslo s podnožou? Taburet či podnož zvýši váš pocit z relaxu, okrem toho taburet môžete využiť ako prídavné miesto na sedenie alebo príležitostný konferenčný stolík.

Stolíkov nikdy nie je dosť

Keď už spomíname konferenčný stolík, aká je vaša predstava? Jeho veľkosť prispôsobte veľkosti sedačky. Aké sú vaše požiadavky na stôl? Mal by byť drevený, so sklom, so šuplíkom alebo policou? Okrúhly, štvorcový alebo v tvare obdĺžnika? Dnes sú veľmi moderné sety dvoch či troch stolíkov v rôznych rozmeroch. Ku kreslu bude stačiť menší príručný stolík na odloženie rozčítanej knihy či ovládača od televízora. Ďalší stolík postavte do tmavého kúta. Dobrý dôvod na kúpu novej lampy, čo poviete?!

Moderná obývacia stena

Obývacia stena by mala odrážať váš životný štýl. Dávate prednosť klasike alebo preferujete skôr minimalizmus? Nábytok vyberajte podľa toho, na aký účel ho potrebujete. Ak ste majiteľom obdivuhodnej zbierky elektroniky, pre vás je určená media stena. Ak ste majiteľom zbierky iného charakteru, súčasťou obývacej steny by mala byť vitrína so sklenými dverami. Predmety a veci, ktoré by mali byť ukryté pred zrakom hostí, ukryte do skrinky alebo komody. Fotografie, suveníry z dovolenky a ďalšie dekorácie zas vystavte na polici. Stále moderná je biela, čierna, sivá alebo prírodné drevené odtiene. Povrchová úprava s leskom dokáže miestnosť opticky zväčšiť a presvetliť.

Maličkosti dokážu veľké veci

Ešte by to chcelo nejaké doplnky. Takto dodáte miestnosti charakter. Doplnky a dekorácie dokážu miestnosť zmeniť na nepoznanie, dodajú jej útulnosť a pocit domova. Sedačku doplňte jednofarebnými alebo vzorkovanými vankúšmi, kreslo ozdobte dekou, pod konferenčný stolík patrí koberec. Zadovážte si niekoľko svietidiel, stolnú či stojaciu lampu, pozornosť venujte stropnému lustru. Ak potrebujete obývačku opticky zväčšiť a dodať jej isté magické čaro, nájdite v nej miesto pre nástenné zrkadlo.

Obývačka je centrom rodinného a spoločenského života. Inak to vyzerá v domácnosti s malými deťmi, inak tam, kde sú súčasťou rodiny domáce zvieratá. Obývačka tých, ktorí dávajú prednosť pokojnému nehektickému životu, nemusí vyhovovať milovníkom zábavy a bujarých večierkov. Pri zariaďovaní obývacej izby sa môžete inšpirovať návrhmi a realizáciami, ktoré nájdete na internete alebo v časopisoch. Vaša obývačka by však mala vyhovovať vašim potrebám a požiadavkám, nerobte kompromisy a dajte si záležať na skutočne dobrom a podrobnom pláne.