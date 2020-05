TASR

Dnes o 12:03 čítanie na minútu 0 zdieľaní Mesto Poprad pripravuje jednotnú sieť cyklochodníkov, plánuje aj nové úseky

Mesto pripomína, že od 6. mája spustilo opäť systém zdieľaných bicyklov bikesharing, ktorý si Popradčania obľúbili, a preto ich počet tento rok navýšili na 85.

Archívna snímka, na snímke cyklista na cyklochodníku neďaleko Popradu , v pozadí Vysoké Tatry. — Foto: TASR - Oliver Ondráš

Poprad 25. mája (TASR) - Mesto Poprad pripravuje jednotnú sieť cyklochodníkov a plánuje aj nové úseky. Informuje o tom radnica na svojej internetovej stránke s tým, že vedenie mesta, projektanti a dopravná polícia sa stretli na spoločnom prvom rokovaní, ktorého hlavnou témou bolo zosieťovanie cyklochodníkov.

Majú zaznamenané kolízne situácie medzi cyklistami a chodcami

„Vieme veľmi dobre, že cyklodoprava má pozitívny vplyv na zdravie, ale samozrejme aj na životné prostredie. Preto sme vypracovali projekt nového päťkilometrového úseku cyklochodníka, ktorý spojí sídliská Juh s centrom mesta tak, aby sa ľudia mohli bezpečne a bez problémov presúvať tam, kde budú potrebovať,“ vysvetlil viceprimátor Ondrej Kavka.

Projekt zosieťovania zapracuje aj cyklochodníky, ktoré sa už využívajú, a to všetko so zreteľom na bezpečnosť chodcov, cyklistov a motorových účastníkov cestnej premávky. „V Poprade máme zaznamenané kolízne situácie medzi cyklistami a chodcami, ale aj to, že si samotní cyklisti jazdia kade-tade, a preto by v rámci tohto projektu malo dôjsť k zvýšeniu bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky,“ uviedol riaditeľ Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade Rastislav Polakovič.

„Na budúci rok by sme chceli pokračovať s výstavbou cyklochodníka ku čističke odpadových vôd, kde končí náš kataster a výstavba bude pokračovať smerom na Veľkú Lomnicu tak, aby sa ľudia mohli dostať až ku Ždiaru,“ dodal viceprimátor.

Mesto pripomína, že od 6. mája spustilo opäť systém zdieľaných bicyklov bikesharing, ktorý si Popradčania obľúbili, a preto ich počet tento rok navýšili na 85. Ďalšou novinkou v tomto smere je rozšírenie v oblasti elektromobility a v dohľadnej dobe bude obyvateľom k dispozícií aj prvých 25 elektrobicyklov.