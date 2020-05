TASR

Majstrovstvá sveta v alpskom lyžovaní v Cortine možno presunú až na marec 2022

Z dôvodu pandémie koronavírusu sa nemôžu MS uskutočniť v pôvodne plánovanom dátume 7.-21. februára 2021.

Foto: Ilustračné, na snímke je rakúska lyžiarka Stephanie Venierová v talianskom stredisku Cortina d'Ampezzo. — Foto: TASR / AP

Cortina 25. mája (TASR) - Majstrovstvá sveta v alpskom lyžovaní v Cortine d"Ampezzo by sa mali predbežne konať v marci 2022. Návrh nového termínu šampionátu mal v pondelok prezident Talianskeho lyžiarskeho zväzu Flavio Roda predostrieť predstaviteľom Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS).

Bolestné rozhodnutie

Z dôvodu pandémie koronavírusu sa nemôžu MS uskutočniť v pôvodne plánovanom dátume 7.-21. februára 2021, podľa všetkého sa teda budú konať až po ZOH 2022 v Pekingu. „Je to bolestné rozhodnutie, ale dáva zmysel. Ak by v októbri alebo novembri tohto roka naďalej pretrvávali problémy s koronavírusom, z hľadiska bezpečnosti všetkých účastníkov by bolo nemožné usporiadať šampionát už o niekoľko mesiacov neskôr,“ citovala agentúra SID šéfa Talianskeho olympijského výboru (CONI) Giovanniho Malaga.

Po bezprecedentnej trojročnej prestávke by tak v prípade preloženia MS mala v Cortine obhajovať titul majsterky sveta v obrovskom slalome slovenská lyžiarka Petra Vlhová.