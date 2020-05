Michaela Mäsiarová

Dnes o 17:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Kostol otvoril dvere moslimom, aby sa v ňom mohli modliť. „Pre koronu“ sa nevošli do mešity

Piatkovej moslimskej modlitby sa zúčastnila aj miestna farárka.

Moslimovia sa modlili v kostole, pretože do mešity by sa nevošli. — Foto: Youtube/TRT World

BERLÍN 25. mája - Nemecko umožnilo od 4. mája opäť vykonávať náboženské obrady avšak pod podmienkou, že veriaci budú medzi sebou udržiavať minimálny, jeden a pol metrový odstup. V dôsledku obmedzení, sa tak do berlínskej mešity Dar Assalam vo štvrti Neukölln, nezmestí ani zlomok veriacich, ktorí ju bežne navštevujú.

S nevšedným návrhom prišiel kostol svätej Marty, v susedskom mestskom obvode Kreuzberg. Ten v období ramadánu ponúkol miestnym moslimom svoje priestory k piatkovým modlitbám.

„Je to veľké gesto, prináša radosť v období ramadánu, aj v období krízy,“ povedal imám mešity Mohamed Taha Sabry. V kostole tak viedol moslimský obrad, pričom z vitráže vykúkala podobizeň Panny Márie. „Pandémia z nás vytvorila spoločenstvo. Kríza ľudí spája,“ dodal Sabry pre agentúru Reuters.

„Je to zvláštny pocit, s ohľadom na hudobné nástroje či obrazy,“ popísal svoje dojmy člen moslimského zboru veriacich Samer Hamdoun. „Ale keď sa na to tak pozriem a nevnímam tie detaily, je to koniec koncov chrám Boží,“ dodáva Hamdoun.

Piatkovej modlitby sa zúčastnila aj miestna farárka, Monika Matthias, ktorá mala prejav v nemčine. „Toto nás zblížilo. Avšak, či a v akej podobe toto partnerstvo pretrvá, ešte nie je známe. Ale myslím, že spoznávanie sa a to, čo sme v tento spoločný čas zažili, nás posilní v tom, čo príde,“ vyjadrila sa pre Reuters farárka Matthias.