Michaela Mäsiarová

Ľudia tušili, že existuje, no nikdy ho nik nevidel. Rodinka náhodou nakrútila výnimočného bieleho grizlyho

Predátor, ktorého nezvyčajné sfarbenie je spôsobené recesívnym génom, bol zachytený v okolí kanadských lesov.

Vzácny biely grizly bol spozorovaný aj s tmavším súrodencom. — Foto: Reprofoto Independent/Parks Canada

KANADA 25. mája - Medvede v kanadských lesoch nie sú žiadnou nevšednosťou. Avšak, zahliadnuť na vlastné oči bieleho medveďa grizlyho a mať to šťastie tento zážitok technologicky zaznamenať bez ujmy na zdraví, to už je niečo!

Kanadská rodinka Clarksonovcov zažila niečo, na čo sa jednoducho nezabúda. Cestou po diaľnici, v blízkosti Skalistých hôr, si spontánne urobila pauzu na cigaretu. Dnes za ňu ďakujú. Vďaka nej sa im totiž naskytol nevídaný pohľad na mimoriadne vzácneho bieleho grizlyho a jeho tmavšie sfarbeného súrodenca. „Boli sme nadšení! Sväté fajčenie!“ smiala sa mama Cara. „Vedeli sme, že máme neuveriteľné šťastie. Biely medveď grizly...to je čosi neslýchané!“ dodáva Cara v rozhovore pre britský portál The Guardian.

Medvede grizly sa zvyčajne sfarbujú od tmavohnedej po akýsi „blond“ odtieň. Avšak, biele medvede tohto druhu sú skutočne neuveriteľne zriedkavé. Odborníci tvrdia, že sfarbenie je výsledkom recesívneho génu - nie albinizmu. Mladý medveď, na ktorého rodinka narazila, teda určite nie je ani členom iného kanadského poddruhu, medveďa Kermode, ktorý sa nachádza v miernych dažďových pralesoch západného pobrežia krajiny. Tieto nepoľapiteľné zvieratá majú totiž tiež bielu kožušinu, ale sú poddruhom čierneho medveďa - nie grizzlyho.

„Je to celkom určite unikátne zviera,“ povedal pre Guardian ekológ Seth Cherry. Nahrávka, ktorú sa rodine Clarksonovcov podarilo natočiť, patrí medzi skutočné unikáty. Miestni totiž o prítomnosti bielych medveďov vedia, no doposiaľ sa ešte nikomu ten úžasný pohľad nenaskytol. Z videa sa teda takmer okamžite stal virál.

„Veda môže vysvetliť, prečo sa to deje a môže vám dať percentuálnu mieru zriedkavosti - ale to je presne ten dôvod, prečo sa ľudia o tento príbeh zaujímajú. Hovorí to o našom večnom vzťahu s prírodou. Je to niečo zriedkavé a jedinečné; ľudia v týchto veciach skutočne hľadajú zmysel,“ dodal Nicholas Scapillati, vedúci nadácie Grizzly Bear Foundation vo Vancouveri.