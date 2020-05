Diana Kovaľová očarila porotu aj fanúšikov speváckej súťaže SuperStar už na kastingu. Len 15-ročná speváčka sa prebojovala do živých prenosov a opäť zožala veľký úspech. Vo finále zaspievala pieseň You Lost Me od Christiny Aguilery. Vystúpila ako posledná súťažiaca a zožala nielen potlesk, ale aj standing ovation. Porotkyňa Monika Bagárová dokonca vyšla na pódium, aby objala neskutočne talentovanú speváčku. Dianka sa stala superfinalistkou SuperStar 2020.