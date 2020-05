Mária Čírová zábavne prezradila pohlavie tretieho dieťatka. Nosí pod srdcom dievčatko alebo chlapčeka?

Dominika Pacigová

BRATISLAVA 25. mája - Mária Čírová patrí medzi najobľúbenejšie slovenské speváčky. Okrem toho je hrdou maminou Zoe a Huga. Speváčka sa však nikdy netajila tým, že deti miluje nadovšetko a chcela by veľkú rodinu. Na svätého Valentína prezradila, že pod srdcom nosí tretie dieťatko. Pred pár hodinami oznámila pohlavie jej ratolesti.

Prezradila pohlavie tretieho dieťatka

Mária pripravila pre svojich fanúšikov poslednú „tipovačku“ pred dvomi dňami. „Čoskoro prídeš medzi nás a my, všetci štyria, sa ťa už nevieme dočkať. Čakali sme na teba veľmi dlho a už len pár týždňov nás delí od nášho prvého stretnutia, kedy si ťa budeme môcť objať a privítať do našej veľkej rodiny,“ napísala na Instagrame.

Pod jej príspevkom sa objavilo množstvo komentárov. Mária však už nechcela fanúšikov naťahovať a včera podvečer prezradila pohlavie bábätka. „Pre svet môžeš byť len jedným človekom... ale pre nás budeš celým svetom, chlapček náš,“ uviedla na sociálnej sieti.

Nechcú riskovať

Mária inšpirovala počas karantény mnohé mamičky. Spolu s deťmi si zostavili plán, podľa ktorého sa riadili každý deň. Približne pred týždňom sa vyjadrila k návratu jej detí do školy. „My sme sa museli rozhodnúť do určitej hodiny a poviem vám, nebolo to jednoduché. V podstate som už 75. deň kuchárkou na plný úväzok, učiteľkou prvého a štvrtého ročníka, upratovačkou, a tak ďalej, veď to vieme všetky mamy, o čom to je posledné mesiace. No napriek tomu, že by som si možno na tie 4 týždne zaslúžila malý oddych vo vyššom štádiu tehotenstva, rozhodli sme sa, že deti na ten posledný mesiac do školy už nedáme. Bolo to ťažké rozhodovanie, prirodzene, chýba im to školské prostredie, kamaráti aj úžasné pani učiteľky. Online učenie to nikdy nenahradí, ale zvykli si už na to a samy sa s nami dohodli, že chcú v júni pokračovať a do školy nechcú ísť. Počas karantény sa obaja poctivo učili a v tomto režime to už do tých prázdnin dotiahneme. Určite zavážil aj dôvod, že máme pred pôrodom a nechceme kvôli jednému mesiacu riskovať, že by deti z kolektívu priniesli domov nejaké choroby, a teraz nemám na mysli len Covid-19,“ uzavrela s dodatkom, že hoci sa situácia zdá ľuďom ťažká, budeme na toto obdobie pekne spomínať.