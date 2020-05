TASR

Hrdina hokejových MS 2012 Ján Laco definitívne ukončil kariéru

Bývalý slovenský reprezentant Ján Laco definitívne ukončil svoju bohatú kariéru.

Na snímke vpravo Ján Laco — Foto: TASR/AP

Liptovský Mikuláš 24. mája (TASR) - Bývalý slovenský reprezentant Ján Laco definitívne ukončil svoju bohatú kariéru. V sezóne 2019/2020 sa nevenoval profesionálnemu hokeju a otázku pokračovania nechával otvorenú. Po roku bez hokeja je však jasné, že jeho hokejová dráha je na konci. „Už sa na ľad nevrátim, budem sa venovať iným veciam,“ uviedol pre TASR.

Jeho kariéra smerovala ku koncu prakticky od leta 2018. Po pôsobení v českej extralige si dal dlhšiu prestávku na doliečenie zdravotných problémov, v prvej polovici ročníka 2018/2019 bol bez angažmánu.

Posledným pôsobiskom Košice

V závere prestupového obdobia sa dohodol s HC Košice, pričom kvitoval najmä menšie zápasové vyťaženie popri stabilne chytajúcej dvojici brankárov. Napokon nastúpil do šiestich zápasov. Košičania v play off vypadli už vo štvrťfinále s Popradom a práve táto séria sa napokon ukázala ako posledná Lacova skúsenosť s profesionálnym hokejom.

„Už neuvažujem nad návratom. Ja som to ešte naťahoval a dával som si, sám pre seba, určitú nádej. V súčasných podmienkach by som však už do toho nechcel naskočiť, skôr sa budem venovať veciam okolo mojej haly. Posledné pôsobenie v Košiciach ma na chvíľu nakoplo, bolo to fajn. Videl som, že by to ešte išlo. Po porade s manželkou som sa však rozhodol, že by bolo lepšie, keby som už nepokračoval," povedal.

Jeho kariéra sa odlišovala

Kariéra Jána Laca sa vo viacerých aspektoch odlišovala od iných slávnych reprezentačných brankárov. Až do 30-tky pôsobil iba v slovenských kluboch a v národnom tíme sa objavil len sporadicky. Napokon ale štartoval na štyroch MS a dvakrát na ZOH.

„Nenabehol som ako 20-ročný na najvyššiu úroveň, na rozdiel od hráčov ako Zdeno Chára a ďalší, ktorí sa tam nielenže dostali ako mladí, ale sa tam aj dlho udržali. Obdivujem mnohých hráčov, ktorí ako mladí vhupli do veľkého hokeja a udržali sa tam. U mňa to prišlo neskôr. Som však vďačný, že vďaka trpezlivosti som vydržal a po tridsiatke sa to otočilo iným smerom,“ uviedol pre TASR.

