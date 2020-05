TASR

O Götzeho služby je záujem aj v Miláne či Ríme

O služby nemeckého futbalistu Maria Götzeho je veľký záujem v Taliansku.

Na snímke vľavo slovenský obranca Interu Milan Škriniar, napravo hráč Dortmundu Mario Götze — Foto: TASR/AP

Rím 24. mája (TASR) - O služby nemeckého futbalistu Maria Götzeho je veľký záujem v Taliansku. Dvadsaťsedemročný stredopoliar po tejto sezóne opustí Borussiu Dortmund, už teraz je však jasné, že o ponuky nebude mať núdzu.

V Taliansku ho lanária AC Miláno i rímske AS a Lazio. Z Francúzska hlási záujem Nice a v Nemecku sa hovorí o Herthe Berlín, kde by sa mohol stretnúť aj so slovenskými reprezentantmi Petrom Pekaríkom a Ondrejom Dudom.

Götze strávil v Dortmunde s výnimkou trojročnej anabázy v Bayerne Mníchov (2013-2016) celú kariéru. Uplynulé roky ho však trápili zdravotné problémy a postupne vypadol zo základnej zostavy. Informoval o tom portál football-italia.com.