Tipsport liga: Banská Bystrica s novou víziou, šancu vraj dostanú hráči z akadémie

Hokejistov Banskej Bystrice má náročnými časmi previesť nový tréner Norbert Javorčík, ktorý si urobil meno v mládežníckom hokeji.

Norbert Javorčík — Foto: TASR/Michal Svítok

Banská Bystrica 24. mája (TASR) - Hokejistov Banskej Bystrice má náročnými časmi previesť nový tréner Norbert Javorčík, ktorý si urobil meno v mládežníckom hokeji. Hlavnou úlohou bývalého kouča reprezentačnej osemnástky, ktorú v roku 2017 priviedol k šiestej priečke na domácom šampionáte, bude zapracovať do mužstva trojnásobného slovenského majstra čo najviac mladých hráčov.

Javorčík banskobystrických mladíkov dobre pozná, uplynulé tri sezóny trénoval miestnu juniorku. „Už dlhší čas sme sa s vedením rozprávali o vízii klubu. Naším cieľom je vytvoriť tím, ktorý bude postupom času tvoriť viac z hráčov našej akadémie. Nepristúpili sme k tomu iba vzhľadom na súčasnú situáciu spôsobenú koronakrízou, je to dlhšie plánovaný krok vedenia klubu,“ uviedol Javorčík pre TASR.

Bude čeliť väčšiemu tlaku

V poprednom slovenskom klube, ktorý získal tri majstrovské tituly za sebou, bude čeliť väčšiemu tlaku, než na aký bol zvyknutý. Javorčík je na to pripravený: „Samozrejme, vnímam, že seniorský hokej je oveľa viac sledovaný medzi verejnosťou. No aj práca v mládežníckom hokeji, v ktorom som doteraz pôsobil, prináša so sebou tlak. Budem sa snažiť odviesť svoju prácu čo najlepšie."

Pandémia koronavírusu spôsobila predčasné ukončenie uplynulého tipsportligového ročníka a podpíše sa aj pod prípravu na ďalšiu sezónu. „V porovnaní s minulými sezónami je príprava iná. Vyvstáva veľa otáznikov, nevieme, kedy odštartuje súťaž. Pre Bystricu je situácia špecifická aj v súvislosti s tým, že nevieme, kde sa uskutoční predsezónny kemp a na akom štadióne budeme hrávať. Toto sú nejasné informácie a na základe toho sa nevieme úplne presne rozhodnúť, kedy sa začne konkrétna časť prípravy. Rozpracovaných máme viacero alternatív a musíme operatívne reagovať na mnohé veci,“ prezradil Javorčík, ktorý vo funkcii nahradil Kanaďana Dana Cemana.

S „baranmi“ však ešte nemá podpísanú zmluvu: „Som otvorený aj dlhšej spolupráci. Uvidíme, aká bude situácia v profihokeji. Ak sa začne sezóna, budem pôsobiť ako hlavný tréner Banskej Bystrice."

Chcú predvádzať aktívnu hru

Prvým krokom bude štart letnej prípravy, od 1. júna by ju mal zastrešovať kondičný tréner Mário Kalina. Táto fáza by mala trvať predbežne sedem týždňov. Popritom klub umožní hráčom, ktorí budú mať o to záujem, pripravovať sa individuálne. S hokejistami, s ktorými klub do sezóny počíta, bude tréner v neustálom kontakte.

Vedenie tímu sa nebráni angažovaniu zahraničných hráčov, základ mužstva však bude slovenský. S možným doplnením kádra o zahraničných legionárov počíta klub a hlavný tréner tesne pred štartom ročníka: „Naším cieľom je vytvoriť tím, ktorý bude predvádzať aktívnu hru. Postupom času bude čoraz viac zložený z hráčov akadémie. Chceme každému hokejistovi v mužstve pomáhať rozvíjať potenciál. Boli by sme radi, aby sa neskôr naši hráči presadzovali aj v zahraničných ligách. Krátkodobým cieľom je okolo skúsenejších hráčov zapracovať do tímu perspektívnych mladíkov a nájsť v nich takých, ktorí vytvoria základ mužstva do budúcej sezóny. Chceme naďalej zostať úspešným tímom."