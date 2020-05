TASR

PVV hovorí o elektronickom hlasovaní, Klus pripúšťa voľbu na veľvyslanectvách

Možnosť voľby zo zahraničia by sa mohla rozšíriť o voľby na zastupiteľských úradoch, hoci v programe vlády sa píše o elektronickom hlasovaní.

Na snímke štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus. — Foto: TASR/AP

Bratislava 24. mája (TASR) - Možnosť voľby zo zahraničia by sa mohla rozšíriť o voľby na zastupiteľských úradoch, hoci v programe vlády sa píše o elektronickom hlasovaní. Naznačuje to štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS).

Ministerstvo vnútra (MV) SR hovorí, že otázky na túto tému sú predčasné, keďže vláda má najprv posúdiť a analyzovať bezpečnostné riziká a až potom rozhodnúť o umožnení elektronického hlasovania. Momentálne môžu Slováci voliť zo zahraničia vo voľbách do Národnej rady (NR) SR, a to poštou.

Rozšírenie poštovej voľby či voľba na zastupiteľských úradoch

Vláda sa v programovom vyhlásení (PVV) zaviazala, že po zvážení bezpečnostných rizík zavedie popri klasickom hlasovaní aj elektronické hlasovanie vo voľbách, aby tak mohli slobodne voliť všetci občania SR bez ohľadu na to, kde v zahraničí sa v deň volieb nachádzajú. Rezort vnútra v reakcii pre TASR nešpecifikoval, v čom spočívajú bezpečnostné riziká.

Prvé verzie PVV podľa Klusa explicitne spomínali rozšírenie poštovej voľby aj o voľbu na zastupiteľských úradoch. „Konečná verzia hovorí o začatí odbornej diskusie, ktorá má za cieľ analýzu úpravy volebného systému. Z môjho pohľadu sa to nevylučuje a predpokladám, že výsledok bude práve toto,“ povedal pre TASR.

Klus hovorí, že v prípade hlasovania cez internet môže byť vážnym problémom napríklad kupovanie hlasov. Výhodou elektronických volieb by bola podľa Klusa možnosť zaviesť ich pre všetky voľby naraz. „Voľby na zastupiteľských úradoch, ale aj rozšírenie poštovej voľby by sa totiž obmedzili len na voľby do NR SR, Európskeho parlamentu a prezidentské voľby,“ vysvetlil.

Bez plánu B

Občianske združenie Srdcom doma presadzujúce rozšírenie možnosti voliť zo zahraničia nezaznamenalo žiadnu verejnú či odbornú diskusiu iniciovanú vládou k bezpečnosti elektronických volieb. Samuel Zubo zo združenia pre TASR povedal, že formulácia v PVV ich prekvapila.

„Formulácia neobsahuje žiadny plán B. Ak by vláda nakoniec od elektronických volieb z bezpečnostných či iných dôvodov upustila, PVV neobsahuje žiadny spôsob, ktorým by umožnila voľbu zo zahraničia,“ priblížil.

Štát by sa mal snažiť maximálne uľahčiť účasť na voľbách

Srdcom doma podľa Zuba nepožaduje konkrétny spôsob voľby pre Slovákov v zahraničí. Nevidí však dôvod, prečo by sa možnosť poštovej voľby nemohla rozšíriť aj na ďalšie voľby, pričom by sa nemusela týkať len voličov v zahraničí.

Voľbu na veľvyslanectvách považuje združenie za doplnkovú, ale nie za postačujúcu, pretože v mnohých krajinách SR nemá zastúpenie, prípadne cesta na úrad znamená ďalšie výdavky. Snahou štátu by podľa Zuba malo byť maximálne uľahčiť účasť na voľbách. Privítal by viaceré spôsoby voľby, napríklad poslať hlasovací lístok poštou na najbližší zastupiteľský úrad.

Združenie je podľa Zuba pripravené spolupracovať s vládou na zmenách volebnej legislatívy. Doplnil, že s rezortom vnútra zatiaľ oficiálnu komunikáciu nedokázali nadviazať.