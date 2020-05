TASR

Dnes o 08:57 čítanie na minútu 0 zdieľaní Bayern zdolal Frankfurt a udržal si štvorbodový náskok

Futbalisti Bayernu Mníchov si udržali štvorbodový náskok na čele najvyššej nemeckej súťaže.

Na snímke útočník Bayernu Thomas Müller strieľa gól Frankfurtu — Foto: TASR/AP

Berlín 23. mája (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov si udržali štvorbodový náskok na čele najvyššej nemeckej súťaže. V sobotnom domácom stretnutí 27. kola zvíťazili nad Eintrachtom Frankfurt vysoko 5:2. Hosťujúci Martin Hinteregger si pripísal oba presné zásahy zdolaného tímu, ale aj vlastný gól, ktorým stanovil konečné skóre.

Úvodný gól obhajcu titulu vsietil v 17. minúte Leon Goretzka. „Sme radi, že môžeme opäť hrať súťažné zápasy. Musíme sa zamerať na štandardné situácie, príliš z nich inkasujeme a to nie je dobré. Nebojíme sa však utorňajšieho duelu s Dortmundom,“ povedal Goretzka podľa agentúry DPA.

Bénesov Mönchengladbach prehral

Na druhej pozícii figuruje Borussia Dortmund, ktorá zvíťazila na pôde VfL Wolfsburg 2:0. O góly sa postarali Raphael Guerreiro a Achraf Hakimi, domáci dohrávali od 82. minúty bez vylúčeného Felixa Klausa.

Borussia Mönchengladbach prehrala na vlastnom štadióne s Bayerom Leverkusen 1:3. V domácich farbách prišiel na ihrisko v 76. minúte slovenský stredopoliar László Bénes, no jeho tímu sa už nepodarilo zvrátiť nepriaznivý stav.

Diskutabilná jedenástka

„Bol to zápas najvyššej priority, prehrali sme ho a to je jednoznačne veľmi trpké. Mali sme veľké plány, no Leverkusen pristúpil k zápasu aktívnejšie a v prvom polčase bol lepší. Do druhého dejstva sme vstúpili veľmi dobre a mohli sme ísť aj do vedenia, no Thurama v dobrej šanci výrazne vyrušili a hneď z protiútoku prišlo k jedenástke, o ktorej môžeme diskutovať. Musíme sa z toho otriasť a získať body v Brémach,“ vyhlásil tréner Borussie Marco Rose.

Dva góly v drese Leverkusenu strelil útočník Kai Havertz, no kouč Peter Bosz nechcel chváliť iba jeho. „Celý tím predviedol skvelú prácu a Kai bol jeho súčasťou. Vedeli sme, že toto bude dôležitý zápas o miestenku v Lige majstrov, a ukázali sme to. Hrali sme veľmi dobre najmä v prvom polčase,“ povedal Bosz podľa agentúry DPA.

Bundesliga obnovila zápasové dianie ako prvá z elitných európskych líg po vynútenej koronavírusovej prestávke, súboje sa pre pandémiu hrajú za zatvorenými dverami.