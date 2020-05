TASR

Tréner Setien by v Barcelone rád privítal Neymara

Tréner futbalistov FC Barcelona Quique Setien vyhlásil, že by rád trénoval brazílskeho reprezentanta Neymara a potešilo by ho, ak by sa do tímu opäť vrátil.

Tréner FC Barcelony Quique Setien — Foto: TASR/AP

Barcelona 23. mája (TASR) - Tréner futbalistov FC Barcelona Quique Setien vyhlásil, že by rád trénoval brazílskeho reprezentanta Neymara a potešilo by ho, ak by sa do tímu opäť vrátil. Španielsky majster sa snažil Neymara získať z Paríža St. Germain už v lete, no napokon sa mu nepodarilo dohodnúť sa s klubom, do ktorého prestúpil práve z Barcelony za rekordnú sumu 222 miliónov eur.

Pre pandémiu koronavírusu môže byť Brazílčanov prestup v najbližšom období ešte zložitejšou záležitosťou. „Rád by som mal príležitosť ho raz trénovať. Hovoríme o hráčovi výnimočnej úrovne. Už som si splnil jeden z mojich snov, keď môžem viesť Lionela Messiho, ale potešilo by ma, ak by Neymar prišiel,“ povedal Setien v rozhovore pre beIN Sport.

Tréner Barcelony tiež informoval, v akom zdravotnom stave sa nachádza útočník jeho tímu Luis Suarez. „Dva mesiace po operácii môžem povedať, že sa stále ešte zotavuje. Čoskoro však bude v poriadku, no neviem povedať, či o dva, tri, alebo štyri týždne,“ dodal Setien podľa agentúry AFP.