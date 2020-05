TASR

Dnes o 13:40 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní F1: Tímy súhlasili so znížením rozpočtového stropu na 145 miliónov dolárov

Tímy formuly 1 súhlasili so znížením rozpočtového stropu pre budúci rok o 30 miliónov dolárov.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Paríž 23. mája (TASR) - Tímy formuly 1 súhlasili so znížením rozpočtového stropu pre budúci rok o 30 miliónov dolárov. Budú tak môcť narábať so sumou maximálne 145 miliónov dolárov.

Rozpočtový strop sa v budúcej sezóne v motoristickom seriáli majstrovstiev sveta zavedie premiérovo. Konečná suma je výsledkom kompromisu, niektoré stajne ako Ferrari a Red Bull pôvodne odmietali stlačiť sumu pod 150 miliónov dolárov. Naopak McLaren patril medzi tie tímy, ktoré navrhovali znížiť rozpočtový strop až na úroveň 100 miliónov.

Tímy F1 sa dohodli na výške rozpočtového stropu aj pre ďalšie obdobie. V sezóne 2022 klesne o ďalších 5 miliónov na 140 miliónov dolárov a v rokoch 2023-2025 sa ustáli na sume 135 miliónov.

Dohodu by mala ešte schváliť rada Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA), no to by mala byť iba formálna záležitosť. Správu zverejnil portál BBC.