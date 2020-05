TASR

Dnes o 13:49 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Nemecko chce podporiť svojich obyvateľov. Rodiny dostanú za každé dieťa po 300 eur

Nemecký minister financií Olaf Scholz chce podporiť kúpnu silu obyvateľov jednorazovým rodinným príspevkom vo výške 300 eur na každé dieťa.

Ilustračné foto — Foto: pexels.com/J carter

Berlín 23. mája (TASR) - Nemecký minister financií Olaf Scholz chce podporiť kúpnu silu obyvateľov jednorazovým rodinným príspevkom vo výške 300 eur na každé dieťa. Ako v piatok (22. 5.) informoval časopis Der Spiegel, toto opatrenie bude stáť rozpočet päť až šesť miliárd eur a malo by byť súčasťou nového ekonomického balíka naplánovaného na jún.

Reštaurácie a umelci by mali získať vyrovnanie za zmeškané príjmy podľa priemerného príjmu za posledné roky. Pre firmy plánuje Scholz úľavy v súvislosti s odpismi alebo investičnými príplatkami. Balík by mal mať hodnotu až do 150 miliárd eur. Ministerstvo financií sa k správe časopisu nevyjadrilo.

Scholz ešte vo štvrtok 21. mája vo svojom videu vyjadril všeobecnú podporu pre rodiny, zamestnancov a viaceré odvetvia, najmä pre kultúru, vystavovateľov, reštaurácie, hotely či cestovné kancelárie. Nový ekonomický balík sa má postarať o to, „aby sa príjmy občanov stabilizovali, najmä však príjmy rodín, ktoré to majú teraz mimoriadne ťažké“.