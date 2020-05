Dobrovoľní hasiči v Žilinskom kraji dostali nové vozidlá

TASR

Nové vozidlá značky Iveco Daily pre dobrovoľných hasičov v Žilinskom kraji odovzdal v piatok v Žiline minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO).

Žilina 22. mája (TASR) – Nové vozidlá značky Iveco Daily pre dobrovoľných hasičov v Žilinskom kraji odovzdal v piatok v Žiline minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). Ministerstvo vnútra o tom informuje na sociálnej sieti.

Autá si prevzali zástupcovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Horný Hričov, Predmier, Vysoká nad Kysucou – Horný Kelčov, Krivá, Klin, Brezovica, Rudinská, Hybe, Východná a Sklabiňa.

Minister vnútra SR Roman Mikulec odovzdal dobrovoľným hasičom zo Žilinského kraja 14 nových hasičských vozidiel. Foto: TASR/Erika Ďurčová

Máme viac ako 100-tisíc dobrovoľných hasičov

„Som veľmi rád, že tradícia dobrovoľného hasičstva nezapadla prachom a že služobne starší dobrovoľní hasiči svoju vášeň preniesli aj na mladších. Všetkým vám ďakujem za to, čo pre nás robíte. Je to o to vzácnejšie, že to robíte bez nároku na odmenu," uviedol Mikulec s tým, že obnovovanie techniky a hasičských zbrojníc v obciach bude pokračovať.

Na Slovensku je viac ako 100 000 dobrovoľných hasičov, z toho 30 000 je pripravených ihneď zasiahnuť. V posledných rokoch podľa informácií z ministerstva vnútra výrazne stúpol počet ich spoločných zásahov s profesionálnymi hasičmi.