TASR

Dnes o 08:35 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Milánski pamiatkari odobrili demoláciu San Sira

Pamiatkový úrad v Miláne nemá námietky proti demolácii súčasného futbalového štadióna.

San Siro — Foto: TASR/AP

Miláno 22. mája (TASR) - Pamiatkový úrad v Miláne nemá námietky proti demolácii súčasného futbalového štadióna. San Siro postavili v roku 1926, tamojšie kluby Inter a AC už skôr predstavili myšlienku nového spoločného domovského stánku.

Nové San Siro by malo mať kapacitu 60 000 divákov a postaviť by ho chceli vedľa terajšieho štadióna. Podľa vyjadrenia pamiatkarov nemá súčasná stavba významnú architektonickú hodnotu, ktorá by bránila jeho zbúraniu. Stanovisko úradov neznamená definitívny „rozsudok“ nad San Sirom, no výrazne posunul vpred plány na nový štadión. Informoval o tom web BBC.