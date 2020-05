TASR

NHL: NHLPA začala hlasovať o formáte zvyšku sezóny

Exekutíva Hráčskej asociácie NHL hlasuje o formáte súťaže v prípade pokračovania zámorskej hokejovej sezóny.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

New York 22. mája (TASR) - Exekutíva Hráčskej asociácie NHL hlasuje o formáte súťaže v prípade pokračovania zámorskej hokejovej sezóny. Návrh hovorí o play off s 24 účastníkmi, pričom všetky zápasy by sa hrali bez divákov.

Prvé štyri tímy vo Východnej i Západnej konferencii na základe percentuálneho bodového zisku by postúpili priamo do 2. kola vyraďovačky. V 1. kole play off by štartovali tímy z 5.-12. miest, série by sa hrali na tri víťazné zápasy. Od 2. kola by sa hralo klasicky na štyri víťazné duely.

O hlasovaní informoval agentúru AP anonymný zdroj z prostredia NHLPA, výsledky by mohli byť známe v piatok v noci. Okrem formátu zvyšku sezóny rokujú aj o ďalších otázkach vrátane bezpečnostných protokolov.

„Zatiaľ nič nie je isté a veci sa veľmi rýchlo menia a musíme zvážiť viacero možností. V prvom rade chceme zabezpečiť bezpečie všetkých hráčov,“ uviedol útočník Philadelphie a člen komisie zodpovednej za reštart ligy James van Riemsdyk.