Dnes o 16:10 čítanie na minútu 0 zdieľaní Folklórne motívy vo Vranove archivujú vektorovou technikou

Zachovať autentickú podobu tradičných ľudových krojov a vzorov pre budúce generácie sa v Hornozemplínskom osvetovom stredisku (HOS) vo Vranove nad Topľou snažia vektorovou technikou.

Na snímke riaditeľka Hornozemplínskeho osvetového strediska (HOS) Martina Jurčová ukazuje výšivky ľudových krojov vo Vranove nad Topľou — Foto: TASR/Roman Hanc

Vranov nad Topľou 22. mája (TASR) – Zachovať autentickú podobu tradičných ľudových krojov a vzorov pre budúce generácie sa v Hornozemplínskom osvetovom stredisku (HOS) vo Vranove nad Topľou snažia vektorovou technikou. Ako pre TASR uviedla riaditeľka HOS Martina Jurčová, vzhľadom na obsiahlosť dokumentovaných artefaktov a náročnosť techniky je to projekt na niekoľko desiatok rokov.

„Máme 68 obcí, a takmer v každej jednej obci sa nachádza folklórny súbor, skupina. Zámerom celého projektu je zmapovať históriu, tradíciu tých obcí a uviesť ju do digitálnej podoby, aby slúžila ako trvalý archív pre ďalšie generácie,“ priblížila Jurčová ambície projektu, ktorý vďaka súčasným možnostiam technológií dokáže podľa nej pôvodné kroje, vzory a tvary zachytiť vernejšie a hodnotnejšie oproti podobným počinom v minulosti.

Podľa Radovana Cerulu, ktorý na projekte spolupracuje ako fotograf, je pri spracovaní artefaktov vektorovou technikou dôležité dôsledne si pripraviť snímaný materiál a tiež zachovanie presnej farebnosti.

„Napnem si štruktúru, aby ten ornament bol čo najrovnejší, zosnímem si presnú farebnosť. Používam pri tom tabuľky na vyváženie bielej, aby som sa vedel potom presne trafiť do farebného odtieňa,“ vysvetlil pre TASR s tým, že pri fotografovaní si pomáha zábleskovými svetlami.

Výsledné snímky vo vysokom rozlíšení spracúva v počítači v dvoch formátoch, na veľkoformátovú tlač a pre bežné užívanie. „Následne sa tieto formáty začnú prekresľovať vo vektorovom programe, kde sa tvary jednotlivé prekresľujú linka po linke. Tie tvary sa zoskupia do skupín a vytvoria ornament,“ doplnil.

Ako v tejto súvislosti uviedla Jurčová, zozbieranie artefaktov z jednej obce a ich následné spracovanie týmto procesom, trvá tímu mesiac, nezriedka i dva. Zadokumentovanie všetkých pôvodných krojov, vzorov a ornamentov zo 68 obcí preto odhaduje na niekoľko desaťročí.

O tom, že niektoré zadokumentované vzory sú skutočnou „raritou“, mnohí ich majitelia podľa Jurčovej ani nevedia. „Na každej povale, v každej komode sa nájdu poklady. Hodnotu toho pokladu si uvedomujú tí, ktorí to vlastnia, až vtedy, keď si to zapožičiame, keď to nafotíme, keď vidia, že má to trvalo udržateľný aspekt,“ uzavrela.