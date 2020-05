TASR

Dnes o 15:51 čítanie na minútu 0 zdieľaní Hádzanárkou Slovenska za rok 2019 je Monika Rajnohová

Monika Rajnohová je najlepšia hádzanárka Slovenska za rok 2019.

Monika Rajnohová — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 21. mája (TASR) - Monika Rajnohová je najlepšia hádzanárka Slovenska za rok 2019. Dvadsaťšesťročná reprezentačná kapitánka a hráčka HC DAC Dunajská Streda triumfovala v tradičnej ankete prvýkrát v kariére. Jej výsledky vzhľadom na pandémiu koronavírusu vyhlásili prostredníctvom online prenosu na facebookovom konte Slovenského zväzu hádzanej (SZH).

Po pôsobení vo Francúzsku sa Monika Rajnohová pred uplynulou predčasne ukončenou sezónou vrátila do MOL ligy v drese nováčika z Dunajskej Stredy a na tróne pre najlepšiu hádzanárku SR vystriedala vlaňajšiu víťazku ankety Máriu Holešovú.

Neuveriteľné, tvrdí šťastná víťazka

Zároveň má miesto aj na strednej spojke najlepšej Sedmičky roka 2019, kde sa okrem nej dostali brankárka Viktória Oguntoye, ľavé krídlo Réka Bízik, ľavá spojka Martina Školková, pravá spojka Karin Bujnochová, pravé krídlo Lýdia Jakubisová a pivotka Kristína Pastorková.

„Je to neuveriteľné a úprimne ďakujem za všetky hlasy. V nominácii v tejto kategórii boli všetko výborné hráčky, takže som to naozaj nečakala. Veľmi sa teším, je to prvýkrát a skutočne výborný pocit,“ povedala Monika Rajnohová v online prenose.

„Prestup do Dunajskej Stredy pred touto sezónou sa zrodil nečakane, do zahraničného angažmánu som sa príliš nehrnula a prijala som túto ponuku. Teraz môžem povedať, že som urobila správne rozhodnutie a som šťastná po všetkých stránkach.“

Hádzanárov vyhlásia v piatok

Za najlepšiu hráčku v MOL Lige za uplynulý rok vyhlásili Boglárku Bízik z HC DAC Dunajská Streda a talentom roka do 20 rokov je Barbora Lancz z maďarského Mosyonmagyarórváru.

V desiatich ženských kategóriách ankety hlasovali fanúšikovia od začiatku mája na stránke www.slovakhandball.sk. O nominácií do ankety rozhodli členovia odbornej komisie SZH, ktorá bola zložená zo zástupcov výkonného výboru SZH, reprezentačných trénerov slovenských družstiev všetkých vekových kategórií, z trénerov družstiev Slovnaft Handball Extraligy a MOL Ligy (iba slovenské družstvá) a z vybraných zástupcov médií.

Najlepších hádzanárov za rok 2019 v mužskej kategórii vyhlási SZH v piatok o 20.00 h rovnako prostredníctvom online prenosu.