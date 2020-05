Ľubomíra Somodiová

Dnes o 10:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní O jeho hrdinstve bolo v ZSSR dlho ticho. Majster sveta zachránil desiatky životov a roky o tom nik netušil

Sedemnásťnásobný svetový šampión, 13-násobný majster Európy a 7-násobný majster ZSSR v plutvovom plávaní Šavarš Karapetjan nefascinuje svet len svojimi športovými výkonmi. Je to hrdina, ktorého šľachetné konanie ohuruje ľudí aj po desiatkach rokoch.

Šavarš Karapetjan — Foto: Facebook/Robert Gombkötö, Reprofoto/peopleofar

JEREVAN 22. mája - Keď mal niekoľkonásobný majster sveta v plutvovom plávaní Šavarš Karapetjan 15 rokov, dostal sa do šarvátky so skupinou výtržníkov, ktorý ho zbili. Následne ho hodili do hlbokej vody v jazere, pričom mu okolo krku uviazali kamene. Bol blízko smrti, ale podarilo sa mu vyslobodiť. Dostal druhý dych.

Veľký talent

Nepríjemná skúsenosť ho viedla k tomu, aby absolvoval hodiny plávania. Ukázalo sa, že je veľmi talentovaný. Začal plávať na profesionálnej úrovni. Bez toho, aby mal profesionálneho trénera, za krátky čas získal titul majstra Arménska. Mal iba 17 rokov.

Dotiahol to až k svetovým titulom. Môže sa zdať, že do vienka dostal obrovský talent a fyzickú zdatnosť, preto, aby získaval tituly. Ukázalo sa však, že mal pred sebou oveľa dôležitejšiu úlohu.

Šavarš Karapetjan. Foto: Instagram/finswimmermagazine

Zachránil celú posádku autobusu

Keď v roku 1974 sedel v autobuse na ceste do Jerevanu, pri prudkom stúpaní si vodič všimol problém s motorom, zastavil autobus a vystúpil z kabíny.

Autobus sa náhle pohol z prudkého kopca a začal sa nekontrolovateľne rútiť smerom do rokliny. Pohotový Šavarš si všimol neprítomnosť vodiča v kabíne.

V snahe zastaviť autobus a vyhnúť sa pádu do rokliny lakťom vyrazil sklenenú stenu oddeľujúcu kabínu vodiča od priestoru cestujúcich, siahol po volante a prudko nasmeroval autobus smerom k hore. Na otázku, ako to urobil, povedal: „Len som bol najbližšie.“

Tragédia pri jerevanskej priehrade

O dva roky neskôr mu osud do cesty priniesol ďalšiu nečakanú udalosť, v ktorej sa opäť ukázal ako záchranca.

Keď pri tréningu spolu s bratom bežali okolo jerevanskej priehrady, zrazu uvideli trolejbus, ktorý zišiel z cesty a zmizol pod hladinou. Cestujúci boli doslova odsúdení na rýchlu smrť.

Viacnásobný majster sveta však spolu s bratom rýchlo spustili záchrannú akciu, Šavarš sa sám potápal do desaťmetrovej hĺbky a vyniesol z trolejbusu telá asi štyroch desiatok topiacich sa pasažierov, z ktorých sa podarilo dvadsať priviesť späť k životu.

Nasadil vlastný život

On sám bol po záchrane ľudských životov 46 dní v bezvedomí. Mal zápal pľúc a tiež otravu krvi zo znečistenej vody. Lekári si neboli istí, či sa Šavarš niekedy uzdraví. Jeho život visel na vlásku.

Dnešní odborníci sa zhodujú na tom, že nikto, okrem Šavarša nemohol podať taký výkon. Okoloidúci, ktorí sledovali, ako privádza ľudí na povrch, spozorovali, že jeho nohy a chrbát boli plné sklenených črepov.

Verejnosť sa však o jeho hrdinskom čine dozvedela oveľa neskôr. Všetky súvisiace fotografie boli uložené v okresnej prokuratúre. Až o šesť rokov, v roku 1982 uverejnili noviny Komsomolskaja Pravda článok pod názvom „Podvodná bitka šampióna“. Po zverejnení článku dostal viac ako 75 00 ďakovných listov.

Šavarš Karapetjan dnes. Foto: Facebook/Шаварш Карапетян

Namiesto šampionátu záchrana životov

„Mal som byť v ten deň v Hannoveri na majstrovstvách sveta, nebol som však zaradený do národného tímu, a tak som sa vrátil do Jerevanu. Sľúbil som si, že budem späť v tíme, preto akonáhle som vystúpil z lietadla, šiel som trénovať. V ten deň to bolo akoby zázrakom pri jerevanskej priehrade,“ povedal.

Nebál sa ani ohňa

Jeho hrdinstvo však pri tomto príbehu ešte nekončí. 19. februára 1985 sa práve nachádzal blízko horiacej budovy plnej ľudí. Vbehol dovnútra a začal bez zaváhania vyťahovať ľudí. Opäť bol ťažko zranený, mal ťažké popáleniny a strávil dlhý čas v nemocnici.

Karapetjan získal neskôr za svoje hrdinstvo cenu UNESCO „ Fair Play“. Je po ňom pomenovaný asteroid 3027 Šavarš.

Karapetjan dnes žije v Moskve a je majiteľom obuvníckej dielne, ktorá nesie príznačný názov „Druhý dych". 6. októbra 2013 bol jedným z bežcov štafety s olympijským ohňom mieriacim do Soči .

Zdroj: Peopleofar