Dominika Pacigová

Neznámu reportérku nechtiac spoznal celý svet: Jej mačky predviedli v živom vysielaní poriadnu šou

Vtipné video pobavilo ľudí z celého sveta. Reportérka však zachovala chladnú hlavu.

Mačky jej prekazili pohodovú atmosféru. — Foto: Reprofoto Youtube/ABS-CBN News

MANILA 23. mája - Práca z domu má svoje pozitíva aj negatíva. Svoje o tom vie aj filipínska novinárka Doris Bigornia, ktorá viedla rozhovor naživo. Myslela si, že všetko prebehne ako za bežných okolností.

Jej mačky však mali úplne inú predstavu. Vtipné video sa dostalo na sociálne siete a v ťažkých časoch spríjemnilo mnohým ľuďom náladu, uvádza portál Bored Panda.

Video sa stalo hitom internetu

Krátke video sa stalo hitom internetu. Zatiaľ čo Doris vysielala naživo, jej mačky sa rozhodli, že začnú medzi sebou bojovať. Reportérka sa však snažila zachovať chladnú hlavu.

K celej situácii sa vyjadrila aj 28-ročná Nikki, dcéra filipínskej novinárky. „Počas samotného boja som bola v inej miestnosti a sledovala som živé vysielanie. Keď sa to stalo, nevedela som, čo mám robiť. Smiala som sa, no zároveň som videla moju mamu v panike. Našťastie zachovala chladnú hlavu. Mačky sú taktiež v poriadku, Bella chcela pobozkať Nalu, no tá nemala náladu,“ povedala Nikki.

V domácnosti majú štyri mačky. Súboj Belly a Naly však upútal pozornosť ľudí z celého sveta. „Nikdy som si nemyslela, že video obletí celý svet. Som rada, že môžeme zdieľať šťastie, lásku a pozitívnu energiu v neistom a náročnom čase,“ dodala Nikki.