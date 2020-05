Obraz, ktorý človek nevidí každý, deň sa odohral na jednej z mnohých ciest v Lotyšsku. Vrana pomáhala prejsť cez cestu ježkovi, ktorému hrozilo, že ho môže zraziť auto. Nedbala na to, že je iný ako ona. Jednoducho nemala žiadne predsudky a chcela mu len pomôcť. Celú akciu zachytil na video šofér auta, ktorý sa ním neváhal pochváliť. A to je len dobre, pretože aj my si môžeme z tohto nezvyčajného zvieracieho priateľstva vziať príklad.