Ani Škóti nebudú pomáhať v kríze firmám sídliacim v daňových rajoch. Pridali sa k viacerým európskym krajinám

Škótsky parlament o návrhu hlasoval na mimoriadnom zasadnutí tento týždeň.

Ilustračná snímka — Foto: Pixabay.com/Thomas H., jo36240

EDINBURGH 22 mája - Škótsko definitívne nepodporí z vyčlenených peňazí na pomoc podnikateľom postihnutých pandémiou COVID-19 firmy sídliace v daňových rajoch. Pre tieto firmy a spoločnosti bude zakázané využiť pomocné fondy. Rozhodol o tom škótsky parlament na mimoriadnom zasadnutí o financovaní dopadu koronakrízy v túto stredu. Pred pár týždňami o podobnom opatrení informovalo Dánsko a Poľsko a o pár dní na to sa pridali aj Francúzi, ktorí vyčlenili na záchranu svojich podnikov počas koronakrízy 110 miliárd eur. Informuje o tom britský denník The Guardian. Škótsky zákaz na akýkoľvek podobný grant od štátu sa tak vzťahuje na firmy registrované v daňových rajoch alebo ich dcérske spoločnosti.

Škótsko sa tak nechalo inšpirovať inými členskými štátmi Európskej Únie,ktoré podobné opatrenia zaviedli minulý mesiac. Definitívna čiastka, ktorá bude škótskym podnikateľom vyčlenená, ešte známa nie je, no predpokladá sa že pôjde o fond disponujúci 120 miliónmi libier, ktoré budú určené výlučne malým a stredným podnikom. Ďalší z podobných podporných fondov v sume 30 miliónov libier neskôr pomôže kreatívnym profesiám, cestovnému ruchu či pohostinstvám. Opatrenia vo forme grantov sa parlament rozhodol zaviesť namiesto pôžičiek a to po konzultácii s vládnymi právnikmi.

„Každá spoločnosť, ktorá sa vyhýba svojej zodpovednosti prispievať do spoločnosti, by nemala od nás dostať poklad, keď sa niečo pokazí. Preto sa už mnoho európskych krajín zaviazalo a učinilo takýto krok. Teší ma, že ministri konečne pochopili zmysel tohto základného problému spravodlivosti. Tento krok nie je posledným slovom, znamená to však začiatok nového prístupu k riešeniu spoločností, ktoré sa nehanebne vyhýbajú plateniu daní a budeme na tom ďalej stavať,“ vyhlásil Patrick Harvie, spoluzakladateľ škótskej strany zelených pre The Guardian.

Inšpirácia v EÚ

Škótsko je tak po Poľsku, Dánsku a Francúzsku treťou krajinou, ktorá presadzuje takéto opatrenie v čase hospodárskeho poklesu spôsobeného koronavírusovou krízou. Daňové raje sú krajiny, ktoré majú nízke alebo žiadne dane. Spoločnosti, ktoré sú oficiálne registrované na týchto adresách, sa často vyhýbajú plateniu daní z podnikania krajinám, v ktorých pôsobia. Medzi najznámejšie daňové raje patria Gibraltár, Bahamy, Andorra, Bermudy, Britské Panenské ostrovy, Kajmanské ostrovy, či Panama.