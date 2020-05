Dominika Pacigová

Dnes o 12:49 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Vojvodkyňa Kate, ako ju často nevidno: Palác zverejnil nové zábery, ukazujú, že Kate nemá od bežných ľudí ďaleko

Cieľom projektu je motivovať ľudí, aby trávili viac času v prírode. V dôsledku pandémie sa však podujatie presúva do online priestoru.

Kate pracuje v záhrade. — Foto: Instagram - kensingtonroyal

CHELSEA 22. mája - Princ George, princezná Charlotte a princ Louise si minulý rok užívali krásne rodinné momenty v kvetinovej záhrade, ktorú navrhla ich mama, vojvodkyňa z Cambridge. Jej výtvor bol súčasťou podujatia Chelsea Flower Show, ktoré sa v roku 2020 presúva do online sveta. Kensingtonský palác pri tejto príležitosti zverejnil fotku, ktorú sme doposiaľ nevideli.

Čas strávený v prírode

Vojvodkyňa z Cambridge je známa dobročinnými aktivitami. Vytvorením záhrady chcela poukázať na to, ako blahodarne vplýva príroda na mentálne a psychické zdravie ľudí. „Naozaj verím v to, že pravidelný pobyt v prírode má pozitívne účinky na psychiku. A to nielen pre dospelých, ale najmä pre deti. Dúfam, že táto záhrada, ktorú sme spoločne vytvorili, bude inšpiráciou pre rodiny s deťmi, aby trávili viac času v prírode,“ uviedla v máji 2019 pre portál BBC.

Fotograf zachytil minulý rok potomkov Kate a Princa Williama, ako sa dlhé hodiny šantili v záhradách. Detské chvíle si s nimi užila aj ich matka, ktorá sa podieľala na vytvorení záhrady. Na fotkách vidno, ako si malá Charlotte vyskúšala hojdačku, zatiaľ čo George sa bosý prechádzal v jazierku. Louis si pobehoval po záhrade a mal radosť z okolitej prírody.

Kate v záhrade

Pred pár dňami publikoval Kensingtonský palác fotku, ktorú doposiaľ fanúšikovia Kate nevideli. Ide o spomienku z minulého roka, kedy s úsmevom na tvári pracovala v záhrade. Natiahla si rukavice a opäť ukázala, že má veľké srdce a práca jej nerobí problém.

Kensingtonský palác na Instagrame informoval, že výstava sa prvýkrát presúva do online sveta. Súčasťou virtuálnej prehliadky budú aj svetoví odborníci či dizajnéri, ktorí poskytnú všetkým záujemcom rady z oblasti záhradníctva. Jedinečnú atmosféru si tak budú môcť užiť z pohodlia domova.