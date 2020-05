Vznikne komisia, ktorá má riešiť zmeny v dôchodkoch aj daňovom systéme

TASR

Bratislava 20. mája (TASR) - Zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov sa dohodli s vládou, že vznikne komisia, ktorá bude riešiť zmeny v dôchodkovom systéme a oblasť daňovo-odvodového zaťaženia. Opatrenia majú pomôcť zlepšiť fungovanie týchto oblastí, ako aj pomôcť naštartovať ekonomiku.

Informoval o tom po skončení sa prvého rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Komisia, ktorá vzniká v spolupráci s rezortom financií aj práce, sa bude zaoberať zmenami v dôchodkovom systéme aj v oblasti daňovo-odvodového zaťaženia.

„Chceme pomôcť čo najlepšiemu fungovaniu dôchodkového systému aj naštartovaniu ekonomiky. Súčasťou komisie bude aj zavedenie dlhodobého systému kurzarbeit na Slovensku,“ priblížil Krajniak.

Tripartita však neriešila zatiaľ budúci konkrétny model tohto nástroja, inšpirovať by sa vláda mohla nemeckým modelom. „Musí to byť poistný systém. Musia sa skladať zamestnanci aj zamestnávatelia, aby v tom poistnom systéme mohla byť dostatočná rezerva,“ vysvetlil Krajniak s tým, že tento systém má pomáhať v čase kríz.

Tripartita sa dohodla aj na tom, že opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia z dielne rezortu hospodárstva sa prerokujú aj so sociálnymi partnermi. Rovnako bude riešiť aj prípadné zmeny v Zákonníku práce.

„Diskusia bola veľmi vecná, konštruktívna, napriek tomu, že názory sme vyjadrovali veľmi otvorene. Verím, že do budúcnosti budeme vedieť nastaviť systém tak, aby sme vždy dokázali prísť aj s nejakým výstupom, aby to nebola len debata,“ skonštatoval Krajniak.

Sociálni partneri sa na štvrtkovom rokovaní venovali najmä nastaveniu ekonomického a sociálneho systému, rokovali aj o ekonomických opatreniach v čase koronakrízy. „Po dobu krízy pripravíme v čo najkratšom čase návrh na predĺženie zmlúv, ktoré boli uzatvárané na dobu určitú, aby ich bolo možné predĺžiť, čím môžeme predbežne zachrániť 400 pracovných miest, najmä v automobilovom priemysle. Ak by nebolo umožnené ich predĺženie, pravdepodobne by niektorí zamestnávatelia museli riešiť otázku nepokračovania v takomto pracovno-právnom vzťahu,“ priblížil Krajniak.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) upozornil na to, že Slovensko čaká najväčšia ekonomická kríza za posledné desiatky rokov. „Práve toto ťažké obdobie krízy, ktoré pred nami stojí, prežijeme s najmenšími zraneniami vtedy, ak budeme držať spolu. Aj zamestnávatelia, aj zamestnanci a vláda,“ podotkol premiér s tým, že považuje za dôležitú úlohu vlády v rámci tripartity.

„Bol by som rád, keby sme si uvedomili, že najlepšou zbraňou, ako ľuďom zvýšiť mzdy, je znížiť nezamestnanosť na čo najnižšiu možnú úroveň. Bol by som rád, keby to bol náš spoločný cieľ do budúcnosti a aby sme hľadali cesty, ako čo najrýchlejšie naštartovať zamestnanosť, aby ľudia prácu mali, a takýmto spôsobom im zabezpečíme lepší a spokojnejší život,“ dodal Matovič.