Tímea Gurová

Dnes o 13:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Amsterdam po kríze otestuje nový ekonomický plán: Každý musí mať dôstojný život a neohroziť pritom planétu

Plán šišky predstavuje model, ktorý by sa mohol uchytiť práve po skončení epidémie aj v iných mestách. Každému z obyvateľov má byť zaručený dôstojný život, ale bez toho, aby pri tom trpela planéta.

Amsterdam už počas epidémie myslí na krízu po nej. Nový model má pomôcť ľuďom a nezabudnúť na prírodu. — Foto: Pixabay.com

AMSTERDAM 24. mája – Holandské mesto ako prvé na svete prejde po skončení epidémie na nový ekonomický model. Plán šišky má nájsť ideálny balans medzi potrebami ľudí a životného prostredia.

Podľa mesta sa mu takto podarí zabezpečiť všetkým svojim obyvateľom spravodlivé sociálne podmienky a popri tom sa držať v medziach, ktoré nepoškodia životné prostredie.

O čo presne ide?

Oxfordská ekonómka Kate Raworth prišla s myšlienkou, ako by mali štáty prosperovať aj bez toho, aby Zem trpela. Vnútorný okruh šišky predstavuje minimum, ktoré každý z nás potrebuje na to, aby viedol dôstojný život.

Amsterdam ako prvé mesto na svete vyskúša nový ekonomický systém. Foto: Pixabay.com

Vychádza z cieľov OSN a zahŕňa jedlo, pitnú vodu, dobrú úroveň bývania, hygienu, vzdelávanie či rodovú rovnosť. Každý, kto danú úroveň nedosiahne, sa nachádza práve v diere šišky.

„Vonkajší okruh šišky predstavuje ekologický strop vypracovaný vedcami. Zdôrazňuje hranice, za ktoré by už ľudský druh nemal ísť, aby nedošlo k poškodeniu podnebia, pôdy, oceánov, ozónovej vrstvy, vody a biodiverzity,“ vysvetľuje portál The Guardian.

Drahé bývanie

V praxi by to napríklad znamenalo, že vedenie mesta chce pomôcť s dostupnosťou bývania pre všetkých. Dnes sa stáva, že 20 percent obyvateľov Amsterdamu po zaplatení nájmu nemá na napĺňanie ostatných potrieb.

Amsterdam je drahé mesto. Každý piaty obyvateľ po zaplatení nájmu nemá dosť prostriedkov na ďalšie fungovanie. Foto: Pixabay.com

Výstavba nových bytových domov však bude znamenať ekologickú záťaž. Amsterdam teda bude dbať o to, aby ich výstavba a použité materiály boli čo najviac šetrné k životnému prostrediu a z obnoviteľných zdrojov.

Rovnako sa chce vysporiadať so zbytočným plytvaním s potravinami.

Recept na krízu

Vedenie mesta plán schválilo práve počas pandémie. Po jej skončení má efektívne pomôcť ako ľuďom, tak ekonomike.

„Myslím si, že nám pomôže prekonať následky krízy. Môže to vyzerať zvláštne, že hovoríme o období po tomto období, ale ako vláda musíme,“ hovorí zástupkyňa primátora Amsterdamu Marieke van Doorninck.

Každé rozhodnutie vedenie mesta nebude planéte ubližovať. Foto: Pixabay.com

V ideálnom prípade by teda hospodárska činnosť bola cielená na to, aby sa nikto z obyvateľov neocitol v „diere šišky“ a zároveň by k tomu nedošlo na úkor planéty.