Dominika Pacigová

Dnes o 20:19 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní V obchodoch šaty z prírodných materiálov nemali. Michaela preto začala šiť krásne kúsky z ľanu, modrotlače a bavlny

Ľan, bavlna a modrotlač sú prírodné materiály, ktoré v lete chladia a v zime hrejú. Už pred 15 rokmi si získali srdce Michaely, ktorá vyrába originálne odevy.

Na snímke je Michaela Konečná a modrotlačová kolekcia, ktorá je medzi ľuďmi najobľúbenejšou. — Foto: archív Michaely Konečnej / Safira_Studio

MARTIN 24. mája - Michaela Konečná sa venuje tvorbe originálnych odevov z ľanu, bavlny a modrotlače už 15 rokov. Zaujíma sa najmä o tradičné folklórne motívy, ktoré následne aplikuje do odevov. Rada kombinuje rôzne materiály a techniky.

„Ľan, bavlna a modrotlač sú prírodné materiály, ktoré v lete chladia a v zime hrejú. Telo človeka reaguje na nich veľmi dobre, a zároveň ho aj vyživujú,“ hovorí pre Dobré noviny Michaela Konečná.

V rozhovore s Michaelou Konečnou sa dozviete: čím si ju ľan, bavlna a modrotlač získali,

odkiaľ získava materiály,

ktoré vzory patria medzi najobľúbenejšie,

čím sú tradičné folklórne motívy jedinečné,

či je jednoduché rozoznať, o aké ornamenty ide.

Ako ste sa dostali k tvorbe originálnych odevov z ľanu, bavlny a modrotlače?

Odjakživa som rada nosila šaty z prírodných materiálov, ktoré neboli dostupné v obchodoch. Začínala som experimentovať s bavlnou a batikou, neskôr ma to začalo ťahať viac k ľanu a modrotlači. Vrátila som sa k svojej záľube zo študentských čias. Vtedy som si tvorila odevy sama pre seba. Ľan, bavlna a modrotlač boli v tom období dostupné materiály, ktoré sa vyrábali na Slovensku, a to napríklad v Ružomberku alebo v Kežmarku.

Aké sú najväčšie výhody ľanu a bavlny?

Ľan, bavlna a modrotlač sú prírodné materiály, ktoré v lete chladia a v zime hrejú. Telo človeka reaguje na nich veľmi dobre, a zároveň ho aj vyživujú. Naopak, umelé materiály nie sú veľmi vhodné pre ľudské telo.

Ľanová kolekcia s kvetinovými motívmi "JAR/LETO" v podaní krátkych a dlhých šiat strihaných pod prsami. Šaty sú dozdobené jemnými aplikáciami z rovnakého vzoru, ako je aj látka na prsiach. Foto: archív Michaely Konečnej / Safira_Studio

Ľanová kolekcia. Foto: Archív Michaely Konečnej / Safira_Studio

Odkiaľ získavate materiály?

Materiál na svoju tvorbu hľadám buď cez internet, alebo na trhoch od iných predajcov. Ľan si objednávam z Čiech, kde výroba ľanu nezanikla. Ručne robenú modrotlač objednávam od pána Rabadu z Párnice.

Inšpiráciu jej dáva samotná látka

Čím si vás modrotlač získala?

Svojou jedinečnosťou. Tým, že mi pripomína slovenské korene. Je to zároveň veľmi nadčasový materiál. Viem z neho vytvoriť šaty, ktoré sú slávnostné, ale aj šaty, ktoré môžete nosiť každý deň. Nechám sa ním len unášať a materiál mi sám povie, čo mám z neho vytvoriť. To je moje vnímanie modrotlače. Ručne robenú modrotlač mám rada aj preto, lebo sú v nej nedokonalosti, a to vytvára prirodzenú dokonalosť.

Ktorý výrobok alebo ktorú kolekciu považujete za svoj najväčší úspech?

Za svoj najväčší úspech považujem bielo-modrú kolekciu, ktorá mala najviac priaznivcov. Práve tá ma priviedla k výrobe modrotlačovej kolekcie.

Bielo-modrá kolekcia JAR/ LETO v podaní krátkych a dlhých ľanových šiat strihaných pod prsami. Šaty môžete nosiť nielen na folklórne slávnosti, ale aj na akúkoľvek príležitosť- nápadom sa medze nekladú. Foto: archív Michaely Konečnej / Branislav Konečný

Modrotlačová kolekcia JAR/LETO je venovaná šatám vyrobeným z originálnej ručne vyrábanej a farbenej modrotlače. Modrotlač je skombinovaná s madeirou alebo s ľanom. Aj napriek tomu, že je prirodzenou vlastnosťou látky farebnej indigom púšťať, na kvalitu materiálu a šiat to nemá žiaden negatívny vplyv. Foto: archív Michaely Konečnej / Safira_Studio

Ako prebieha celý proces výroby modrotlačovej kolekcie?

Inšpiráciu mi dáva najčastejšie samotná látka, ktorú keď uvidím, hneď viem, čo z nej vytvorím. Následne hľadám vhodné jemné doplnky - krajky, čipky, madeiru alebo folklórne motívy, ktoré výsledný kúsok scelia.

Ktoré vzory sú medzi ľuďmi najobľúbenejšie?

Modrotlačové.

Verí, že sa situácia zmení

Zaujímate sa najmä o tradičné folklórne motívy. Čím si získali vašu pozornosť?

Nimi dotváram svoje kolekcie, ktoré je možné nosiť na každodenné príležitosti. Netvorím kroje, len sa nimi nechávam inšpirovať.

Dokážete na prvý pohľad pri iných výrobkoch rozpoznať, či ide o slovenské alebo cudzokrajné ornamenty?

Rozoznať na prvý pohľad to, či ide o pôvodné slovenské motívy, nie je jednoduché. Mnoho vzorov máme ako slovanské krajiny podobné.

Aké kolekcie chystáte?

V súčasnej dobe je pre mňa tvorba nových kolekcií náročnejšia. Zrušili sa remeselné jarmoky, folklórne festivaly a slávnosti, na ktorých som svoju tvorbu prezentovala a predávala. Tieto podujatia mi zároveň dávali inšpiráciu a spätnú väzbu od ľudí, ktorí si moje produkty kupovali. Dúfam, že sa táto situácia čoskoro zmení a prinesie mi nový vietor či nové inšpirácie.

Jahodová kolekcia JAR/LETO je venovaná červenej farbe a kvetinovým motívom. Materiál je kombináciou ľanu a bavlny. Foto: archív Michaely Konečnej / Safira_Studio

Bielo-modrá kolekcia. Foto: archív Michaely Konečnej / Safira_Studio