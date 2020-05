TASR

Dnes o 13:45 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Cyklistické preteky Okolo SR nateraz v pôvodnom termíne. Sagan zrejme nepríde

Organizátori pretekov Okolo Slovenska pracujú s pôvodným termínom 16. - 19. septembra a pomaly začínajú s prípravami.

Na snímke uprostred Belgičan Yves Lampaert (Deucenick-Quick Step) oslavuje na pódiu celkové víťazstvo po 4. etape 63. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska v Senici v sobotu 21. septembra 2019. — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Bratislava 21. mája (TASR) - Organizátori pretekov Okolo Slovenska pracujú s pôvodným termínom 16. - 19. septembra a pomaly začínajú s prípravami. Ak sa nič nezmení, tak pod Tatrami sa takmer určite nepredstaví Peter Sagan. No ešte žije aj malá šanca, že sa na najväčšom cyklistickom podujatí v krajine objaví.

Pandémia koronavírusu zastavila v polovici marca športový život vrátane cyklistickej sezóny. Vo viacerých krajinách sa však situácia pomaly zlepšuje a tak Medzinárodná cyklistická únia (UCI) zverejnila pred pár dňami revidovaný kalendár sezóny. Termín Okolo SR koliduje okrem iných pretekov World Tour najmä s tými najslávnejšími Tour de France (29. august - 20. september), na ktorých by mal štartovať aj Sagan.

Komunikovali s tímom Sagana

Pre organizátorov domáceho podujatia bola jedna z priorít priviesť pod Tatry najväčšiu hviezdu. Aj preto sa uvažovalo s možnosťami preteky presunúť. Jednou z nich bolo zorganizovať ich niekedy po majstrovstvách sveta, ktoré by sa mali uskutočniť od 20. do 27. septembra vo Švajčiarsku.

„Komunikovali sme s tímom Petra Sagana, dali sme viacero možností a oni nám nevedeli garantovať jeho štart ani v jednom termíne, keďže má povinnosti na podujatiach World Tour a má poriadne nabitý kalendár. Pokiaľ budú veľké klasiky tak, ako sú v súčasnom kalendári, tak by sa nemohol predstaviť na našich pretekoch ani keby sme ich zorganizovali po MS,“ uviedol pre TASR generálny riaditeľ podujatia a šéf Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) Peter Privara.

Malá nádej ostáva

Malá nádej na Saganovu účasť ale ešte zostala. Napríklad v prípade, že by sa MS presunuli na koniec sezóny do niektorej z krajín Blízkeho východu, kde bude teplo aj v novembri či decembri. Prípadne, keď sa v dôsledku pandémie nebudú môcť konať niektoré podujatia v Európe a uvoľní sa termín.

„Ak by boli MS na záver sezóny, vznikol by priestor mať Okolo SR po Tour. Môže sa stať, že viacero podujatí sa nebude dať zorganizovať. Napríklad v Taliansku, kde sú v Lombardsku naplánované napríklad Miláno - San Remo i niektoré etapy Gira. V tomto momente sme pripravení zorganizovať Okolo SR v pôvodnom termíne, no ak by prišlo k nejakej zmene, tak nám UCI v podstate ešte dala možnosť zorganizovať to v inom,“ uviedol Privara.

Čakajú na ďalšie uvoľnenie opatrení

Organizátori momentálne čakajú na ďalšie uvoľnenie opatrení na Slovensku. Otázne je, či budú môcť byť v septembri na športových akciách aj diváci. Pri cyklistike je táto otázka špecifická, keďže množstvo ľudí sa pohybuje popri trati.

„Keď bude takéto opatrenie, tak zábranami na štarte a v cieli sa dá ten počet obmedziť. Popri trati však bude tých ľudí ťažko niekto odháňať. Myslím si, že o týždeň či dva už budeme pracovať intenzívnejšie s mestami a VÚC, aby sme mohli zasadnúť na rokovania. Už sa nám hlásia aj World Tour tímy, ktoré tu boli v minulosti, pýtajú sa na informácie a podrobnosti. Keď bude situácia v Európe priaznivá, tak verím, že to bude v poriadku a na veľmi dobrej úrovni,“ povedal šéf SZC.

Prezradil aj najnovšie informácie ohľadom spoločných majstrovstiev Slovenska a Česka v cestnej cyklistike. Pôvodne sa mali konať od 18. do 21. júna v českom Opočne, no organizátori ich museli pre pandémiu odložiť. UCI neskôr stanovila nový termín pre všetky národné šampionáty na 22. a 23. augusta.

V prípade zatvorených hraníc by ale nebol reálny ani tento a šampionáty by sa konali v každej krajine zvlášť. „Tento týždeň som komunikoval s prezidentom českého zväzu cyklistiky a v podstate platí, že to bude Mladá Boleslav v termíne 22. a 23. augusta s tým, že sa uskutoční šampionát iba pre kategórie elite ženy a elite muži. Taký je plán, pokiaľ sa neuzavrú hranice, ale ja verím, že v auguste už budeme normálne fungovať,“ dodal Privara.