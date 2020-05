TASR

Výstava o Štefánikovi ide do Prahy. Ministerka kultúry ocenila jej interaktivitu

Na Bratislavskom hrade končí výstava Milan Rastislav Štefánik, Generál - Osloboditeľ.

Na snímke ministerka kultúry SR Natália Milanová počas prehliadky výstavy Milan Rastislav Štefánik. Generál – Osloboditeľ. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 21. mája (TASR) - Na Bratislavskom hrade končí výstava Milan Rastislav Štefánik, Generál - Osloboditeľ, ktorej trvanie na Slovensku predĺžila do 24. mája pandémia nového koronavírusu a s ňou spojené uzatvorenie hraníc.

Výstava venovaná jednej z významných postáv novodobých slovenských dejín, všestrannej osobnosti, vedcovi, vojakovi a diplomatovi, ktorý prispel k vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov, sa bude presúvať do Prahy. Jej prehliadku vo štvrtok absolvovala ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽaNO).

Oceňuje interaktívne časti

„Veľmi oceňujem interaktívne časti, ktoré sú venované žiakom a školám, pretože to je jedna z vecí, ktorú doteraz vnímam ako ešte nie celkom dopracovanú v našich múzeách a galériách,“ prezradila svoje dojmy z výstavy Milanová.

„To, čo som mala možnosť vidieť aj si vyskúšať, deti priláka a naučia sa to, čo za 45 minút učitelia v školách určite nestihnú a odídu nielen so zážitkami, ale aj s vedomosťami, ktoré by v knihách alebo počas hodiny nedokázali nasať,“ dodala šéfka rezortu kultúry k výstave, ktorá ponúka množstvo výtvarných diel, objekty zo Štefánikovej pozostalosti, predmety dokumentujúce jeho zberateľskú vášeň a umelecké sklony. Nechýbajú artefakty zo Štefánikovej smrti - kópia posmrtnej masky a rúk.

Koronavírus zhatil plány

Výstavu o živote a záujmoch Štefánika od jeho narodenia, štúdií až po kariéru astronóma, vojaka, diplomata, štátnika, ale aj zberateľa pripravilo od konca októbra Slovenské národné múzeum (SNM) - Historické múzeum v spolupráci s Vojenským historickým ústavom.

Expozícia v Rytierskej sieni, ktorá zároveň mapuje osudy Štefánikovho odkazu od všeobecnej úcty v medzivojnovom období, cez deformácie jeho osobnosti ľuďákmi až po snahu komunistického režimu vymazať ho z dejín, mala byť pôvodne otvorená do 30. marca.

„Žiaľbohu, z dôvodu nového koronavírusu sme museli múzeum 10. marca zatvoriť, otvorili sme minulý týždeň. Výstavu sme predĺžili ešte na dva týždne a v tomto čase už prebiehajú prípravné práce na jej realizáciu v Národnom múzeu v Prahe, kde by sa mala otvoriť koncom júna,“ uviedol pre TASR generálny riaditeľ SNM Branislav Panis. Ďalej potvrdil, že otvorenie výstavy v Prahe môžu ešte na júlový termín oddialiť obmedzenia na hraniciach.