Hádzaná: Iuventa myslí na Pohár EHF, v kríze žiadal klub aj o štátnu pomoc

Minimalizované výdavky, spoločná príprava podľa plánu a stabilizovaný káder.

Na snímke športový riaditeľ Iuventy Michalovce Ján Beňadik — Foto: TASR/Jaroslav Novák

Michalovce 21. mája (TASR) - Minimalizované výdavky, spoločná príprava podľa plánu a stabilizovaný káder. V hádzanárskom klube Iuventa Michalovce sa v čase koronakrízy prispôsobili nariadeným opatreniam a chod klubu ide viac-menej v štandardnom režime.

Športový riaditeľ Ján Beňadik však pre TASR priznal, že „väčšina našich sponzorov je zo stavebného sektora, takže naša budúcnosť je do veľkej miery závislá od toho, aké budú ich možnosti.“

Pohotová reakcia

V najúspešnejšom ženskom hádzanárskom klube pohotovo reagovali na znížený príjem financií. „Okamžite sme sa snažili optimalizovať chod klubu. Financovali sme iba nevyhnutné veci a minimalizovali výdavky. Väčšina hráčok A-družstva sú profesionálne zamestnankyne, takže sme požiadali aj o štátnu pomoc,“ prezradil Beňadik.

Pri trénerskom kormidle pokračuje Peter Dávid, ktorého zverenky sú v závere prvého bloku spoločnej prípravy. „Tréningový proces sme začali po prvom uvoľnení opatrení, keď boli otvorené ihriská. V rámci predpisov sme trénovali v skupinkách, tento stav trvá už tretí týždeň. Po dokončení tohto bloku dostanú hráčky A-družstva voľno, po ktorom bude nasledovať ďalší blok prípravy. V ňom už chceme využívať aj halu,“ povedal Beňadik.

Cieľom príprava na MOL ligu a Pohár EHF

Po uvoľnení opatrení sa hráčky budú môcť spoločne pripravovať aj v hale, ale táto skutočnosť nezmení plány Michalovčaniek na najbližšie obdobie. Zmenou bude iba skutočnosť, že budú trénovať všetky spoločne a nie v skupinkách. Po týždňovej prestávke by sa druhý blok ich prípravy mal začať 1. júna.

Cieľom je príprava nielen na MOL ligu, ale pravdepodobne opäť aj na európsky Pohár EHF. „Prihlásili sme sa do MOL ligy a nič sa nemení ani na obsadení našich mládežníckych družstvách v ligách, v ktorých pôsobili v nedávnej minulosti. Termín na prihlásenie do Pohára EHF je zatiaľ otvorený, riešime to. Máme však ambíciu prihlásiť sa aj do tejto súťaže,“ netajil Beňadik.

Podľa športového riaditeľa je káder Iuventy uzavretý a v blízkom období by v ňom nemali nastať zmeny. Počas sezóny 2019/2020 doň pribudla univerzálka Lívia Klučková a pri absencii Patrície Wollingerovej, ktorá odišla na materskú dovolenku, družstvo doplní aj niekoľko mladších hráčok. Úvod nového ročníka by mala stihnúť aj Iryna Kompaniecová, ktorá dlhšie absentovala pre zranenie.