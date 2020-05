Michaela Mäsiarová

Dnes o 14:35 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Novozélandská premiérka navrhuje 4-dňový pracovný týždeň ako cestu pre krajinu z koronakrízy

Flexibilné pracovné možnosti môžu podľa novozélandskej premiérky zvýšiť produktivitu a zlepšiť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

Na snímke novozélandská premiérka Jacinda Ardernová. — Foto: TASR/AP

WELLINGTON 21. mája - Novozélandská premiérka navrhuje štvordňový pracovný týždeň ako spôsob obnovy Nového Zélandu a tiež cestu k spamätaniu sa z pandémie koronavírusu.

Podľa Jacindy Ardernovej, jednej z najvplyvnejších žien sveta podľa časopisu The New York Times, flexibilné pracovné možnosti predstavujú zvýšenie produktivity, posilnenie cestovného ruchu, ale aj rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, uvádza portál The Guardian.

Hlas ľudu

Premiérka sa nechala inšpirovať samotnými obyvateľmi Nového Zélandu. Tým sa pravidelne prihovára zo svojho domu cez živé prenosy na Facbeooku, zatiaľ čo jej počas streamovania môžu posielať podnety a návrhy, čo by chceli zlepšiť, prípadne čo by im pomohlo v súvislosti s návratom do bežného života.

Medzi návrhmi a neformálnymi komentármi padol niekoľkokrát kratší pracovný čas, ale aj viac sviatkov, ktoré Novozélanďania vnímajú, aj ako prostriedok posilnenia domáceho cestovného ruchu, či stimuláciu hospodárstva, a tento krok by vrelo uvítali.

„Mnohí ľudia naznačujú, že by sme mali zaviesť štvordňový pracovný týždeň. Nakoniec však táto otázka skutočne leží medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. Ale ako som už povedala, je toho skutočne veľa, čo sme sa vďaka COVID-19 ako spoločnosť naučili, a to aj o flexibilite ľudí pracujúcich z domu, a produktivite, ktorá z toho môže byť vyťažená,“ uviedla Ardernová pre The Guardian.

„Skutočne chcem ľudí vyzvať, aby o tom popremýšľali. Ak ste zamestnávateľ a máte tieto možnosti, popremýšľajte, ako by mohlo vaše pracovisko po novom vyzerať. Takáto zmena by skutočne pomohla cestovnému ruchu po celej krajine,“ vyzýva premiérka svojich krajanov.

Štvordňový pracovný týždeň už na niektorých miestach funguje

Andrew Barnes je zakladateľom spoločnosti Perpetual Guardian s viac ako 200 zamestnancami. Na štvordňový pracovný čas jeho firma prešla ešte v roku 2018. Podla Barnesa sú jeho zamestnanci omnoho šťastnejší a produktívnejší. Takýto režim má podľa neho blahodárne účinky nielen na duševné, ale aj fyzické zdravie, životné prostredie, rodinný a spoločenský život, a dokonca i na zmeny klímy.

„Nový Zéland by po pandémii určite mohol prejsť na štvordňový pracovný týždeň. V skutočnosti by šlo o skvelú stratégiu na obnovu hospodárstva a najmä ťažko postihnutého cestovného ruchu, ktorý sa aktuálne točí a je závislý od domácich. Musíme si zachovať tiež všetky výhody, ktoré prináša práca z domu, vrátane čistejšieho vzduchu, zbytočnej straty produktivity pri dochádzaní, a zároveň pomáhať podnikom zostať nad vodou. Je čas byť odvážny,“ hovorí Barnes.

Nový Zéland vzorom pre ďalšie krajiny

Väčšina sveta upriamila výraznejšiu pozornosť na Nový Zéland až teraz, práve v čase prepuknutia pandémie COVID-19. Postupy a princípy, akými sa v boji proti vírusu angažovala a stále angažuje práve premiérka, sú príkladom pre mnohé krajiny.

Rozhodla sa ísť do boja „tvrdo a skoro“ a nie je klamstvom, ak povieme, že práve Nový Zéland bol jednou z prvých krajín, ktoré prijali tvrdé, ale účinné opatrenia. Na druhej strane je jej súcit, paradoxne aplikovaný v tvrdej politike - kde by podľa nej „nemal byť úspech meraný len úrovňou HDP národa, ale predovšetkým lepším a kvalitnejším životom, ktorí by ľudia mali žiť“ – spôsobil, že Nový Zéland je aktuálne vnímaný ako „bašta progresívnej a správnej vlády“.